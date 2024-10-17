RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:55, 17 октября 2024

Власти Ростовской области анонсировали выплаты пострадавшим от пожара в Пролетарске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выплаты на сумму более 2,5 млн рублей предназначены для жителей девяти домов, загоревшихся из-за крупного ландшафтного пожара в конце августа. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить средства из резервного фонда региона для выплат пострадавшим в результате природного пожара в Пролетарске. 

Согласно версии властей, пожар, начавшийся 23 августа, возник "из-за длительной засухи, сопровождавшейся жаркой погодой" - загорелся камыш в переулке Колпакова, затем огонь перекинулся на жилые дома. Всего было повреждено девять домов, в которых жил 21 человек, сообщили 16 октября в пресс-службе губернатора Ростовской области. 

Всем пострадавшим решено выплатить единовременную помощь в 15 тысяч рублей. Четверо уже получили эту сумму из средств городского и районного бюджетов, еще 17 пострадавшим ее выплатят из средств резервного фонда. Кроме того, 15 пострадавших получат по 150 тысяч рублей - компенсацию в связи с полной утратой имущества первой необходимости, следует из сообщения на сайте правительства региона. 

"Кавказский узел" писал также, что в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен лишь 2 сентября.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:57, 17 октября 2024
75 жильцов дома в Нальчике эвакуированы из-за пожара
23:58, 16 октября 2024
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
15:00, 16 октября 2024
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
14:00, 16 октября 2024
ЕСПЧ признал нарушение прав полковника полиции Гаджиева
13:19, 16 октября 2024
3
 Песков отказался комментировать угрозы Кадырова сенатору и депутатам
12:59, 16 октября 2024
Жительница Астрахани задержана за осквернение икон в церкви
Все события дня
Новости
17 октября 2024, 01:56
Беженцы из Карабаха призвали прокурора МУС начать расследование в регионе
17 октября 2024, 00:57
75 жильцов дома в Нальчике эвакуированы из-за пожара
Станислав Порошин. Скриншот фото из Telegram-канала главы Кумылженского района от 16.10.24, https://t.me/glavakum/1411.
16 октября 2024, 23:58
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
Рауф Арашуков (слева) и Рамзан Кадыров. Скриншот фото из Instagram (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) Рауфа Арашукова от 16.10.24, https://www.instagram.com/p/DBMS7HYMOCv/
16 октября 2024, 23:10
Рауф Арашуков извинился перед Рамзаном Кадыровым
16 октября 2024, 22:14
Активистка из Иловли получила предостережение после критики властей
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Блогеры
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Мухаммад Тамасханов. Фото: https://fortanga.org/2024/10/u-imama-mecheti-muhammada-tamashanova-prohodit-obysk/
16 октября 2024, 18:28
Силовики отпустили ингушского имама после обыска

Международная конференция на тему "Климатические изменения и справедливый переход: Роль и деятельность профсоюзов". Фото: https://www.trend.az/azerbaijan/society/3949753.html
16 октября 2024, 17:44
Армянские активисты призвали отменить климатическую конференцию в Баку

Тихорецкий район. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
16 октября 2024, 15:41
Власти отчитались о выплатах жителям поврежденных домов в Тихорецком районе

Рамзан Кадыров (слева) и Дмитрий Песков. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
16 октября 2024, 13:19
Песков отказался комментировать угрозы Кадырова сенатору и депутатам

Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Показать больше