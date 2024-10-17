Власти Ростовской области анонсировали выплаты пострадавшим от пожара в Пролетарске

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Выплаты на сумму более 2,5 млн рублей предназначены для жителей девяти домов, загоревшихся из-за крупного ландшафтного пожара в конце августа.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить средства из резервного фонда региона для выплат пострадавшим в результате природного пожара в Пролетарске.

Согласно версии властей, пожар, начавшийся 23 августа, возник "из-за длительной засухи, сопровождавшейся жаркой погодой" - загорелся камыш в переулке Колпакова, затем огонь перекинулся на жилые дома. Всего было повреждено девять домов, в которых жил 21 человек, сообщили 16 октября в пресс-службе губернатора Ростовской области.

Всем пострадавшим решено выплатить единовременную помощь в 15 тысяч рублей. Четверо уже получили эту сумму из средств городского и районного бюджетов, еще 17 пострадавшим ее выплатят из средств резервного фонда. Кроме того, 15 пострадавших получат по 150 тысяч рублей - компенсацию в связи с полной утратой имущества первой необходимости, следует из сообщения на сайте правительства региона.

"Кавказский узел" писал также, что в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен лишь 2 сентября.

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