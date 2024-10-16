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01:36, 16 октября 2024

Пострадавшие от наводнения в Армении получили компенсации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семьям, чьи дома пострадали от наводнения в общине Алаверди Лорийской области, выплачены финансовые компенсации для восстановления жилья, также они получают деньги на аренду временного пристанища, сообщили местные власти. Жители общины подтвердили, что на полученные недавно деньги начали восстанавливать свои дома.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая в Лорийской и Тавушской областях Армении реки вышли из берегов в результате обильных осадков. 27 мая стало известно о четырех погибших в результате наводнения. Власти объявили населенные пункты, пострадавшие от наводнения, зоной бедствия и выделили 300 миллионов драмов для ликвидации его последствий. Из зоны бедствия, по данным МВД, эвакуировано более 400 человек. 31 мая жители Алаверди рассказали, какой ущерб нанесло им наводнение.

Местные власти не адаптируются к возможным климатическим рискам, чтобы подготовить людей и инфраструктуру к природным бедствиям, считает Олег Дулгарян. Армения считается климатически уязвимой страной, но общины не готовы к аномалиям, отметила Инга Зарафян. Государство обязано хотя бы частично компенсировать ущерб гражданам от стихийных бедствий, заявила Ани Чатинян.

Во время наводнения, произошедшего в конце мая в Лорийской и Тавушской областях Армении, был нанесен ущерб домам 251 семьи, 1140 человек столкнулись с социально-бытовыми проблемами, сообщил 15 октября корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Лорийской области.

По его словам, ущерб понесли 124 хозяйства, повреждены 166 транспортных средств. Разрушены были дороги на 42 участках, пять дорог были повреждены полностью, в том числе автомагистраль республиканского значения. 20 мостов частично повреждены, четыре – полностью были разрушены.

На сегодняшний день, как отметили в администрации, в зоне бедствия продолжаются восстановительные работы, уже налажена работа железной дороги, двустороннее автомобильное движение, работает связь и электричество и другая инфраструктура.

В общину Алаверди Лорийской области Армении входит более 20 административных делений. Центром общины является город Алаверди. В пресс-службе общины проинформировали корреспондента "Кавказского узла", что в общине Алаверди больше всего пострадали от наводнения нижние этажи всех строений в станционном поселке Санаин города Алаверди и общины вдоль рек.

"Государственные учреждения уже подсчитали сумму ущерба, пострадавшие от катастрофы семьи получили первую часть финансовой поддержки. Пока компенсация выдается жильцам первых этажей, чьи дома или квартиры пострадали больше всего. Поддержка выдается в несколько этапов, чтобы контролировать их целевое использование, что гражданин занимается ремонтом жилья. Решением правительства за 1 квадратный метр выплачивается 60 тысяч драмов (155 долларов, - прим. "Кавказского узла"). Также каждая семья получит 1 миллион 200 тысяч драмов (около 3100 долларов, - прим. "Кавказского узла") для покупки домашней мебели и техники", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Алаверди Давид Гумашян.

Он добавил, что ведется "подсчет ущерба движимого имущества и домашнего хозяйства, чтобы установить размер компенсации". "Каждой пострадавшей семье была выдана единовременная компенсация в размере почти 200 долларов. Также государство оплачивает аренду жилья, где временно проживают пострадавшие от наводнения семьи, пока их жилье ремонтируется", - отметил глава общины.

Относительно разрушенных дорог, мостов, железнодорожных путей, связи, электричества и газа Гумашян сказал, что коммуникации и инфраструктура восстановлены, дорогу республиканского значения асфальтируют, мосты для автомобилей и людей, соединяющие общины с центром, построены заново или сооружены временные.

"Так как катастроф такого масштаба, как майское наводнение, в общине не припомнят, однако не исключается его повтор, обновляется план гражданской обороны, чтобы каждая структура и житель четко знали свои действия в случае катастроф", - добавил глава общины.

По решению правительства, в Лори зоной бедствия признаны 24 населенных пункта: города Алаверди, Ахтала, Шамлух, Туманян, Ташир, Степанаван; села Ахтала, Бендик, Техут, Ахпат, Чочкан, Мец Айрум, Негоц, Шнох, Покр Айрум, Каркоп, Дзорагет, Ваагнадзор, Даштадем, Мецаван, Норашен, Саратовка, Амракиц и Обардзи. В Тавуше зоной бедствия признаны 15 населенных пунктов: города Дилижан, Иджеван, Айрум; села Ахарцин, Ачаджур, Гандзакар, Гетаовит, Дитаван, Лусадзор, Хаштарак, Арчис, Дебетаван, Баграташен, Ахтанак, Птхаван.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители, пострадавшие от наводнения, рассказали о событиях той ночи.

Мать четверых детей из поселка Каркоп общины Алаверди Гаяне Ерзынкян рассказала, что, так как наводнение началось ночью, люди были в смятении. Их квартира находилась на втором этаже, поэтому она с детьми ждала, когда муж вывезет всех с первого этажа, а потом приедет за ними. Река разрушила мост, который соединял село с центральной трассой.

"Мы все спали. Позвонил брат мужа, сказал, что вода поднимается. Мой муж тракторист. Он на тракторе поехал, попробовал остановить воду из реки, но когда понял, что это невозможно, вернулся и начал спасать людей. Службы спасения не было. Никого не было. Муж один на тракторе всех вывез. С 01.00 ночи до 12.00 следующего дня", - вспоминает молодая женщина.

По ее словам, "недавно жильцы первых этажей начали восстанавливать свои квартиры, им раздали чеки, они по ним приобретают стройматериалы и ремонтируют".

Житель поселка Каркоп, пенсионер Варужан Ахвердян рассказал, что его семья получила единовременную помощь, получает арендную плату за съемное жилье, где они временно проживают, пока будет идти ремонт в их квартире. Мужчина посетовал, что потерял часть сада, домашнюю живность, но власти обещали и за это компенсацию, поэтому он надеется восстановить хозяйство. А пока он собирает урожай в уцелевшей части сада.

Пенсионер считает, что если бы восстановили разрушенный наводнением мост для легковых и грузовых машин, то людям было бы легче ехать в центр за стройматериалами или по другим делам. "Если бы был мост, то до Алаверди, как раньше, добирались бы за 20 минут на машине по центральной трассе, а сейчас надо ехать больше часа через несколько высокогорных сел. На наши вопросы говорят, что рассматривается несколько проектов. В других общинах мосты восстановили. Сейчас нам надо 15 километров ехать вверх, еще 15 – вниз, чтобы добраться до трассы, а потом до центра. Наша большая просьба к властям, чтобы мост восстановили", - подметил Ахвердян.

Станционный поселок Санаин города Алаверди - один из самых пострадавших кварталов города в ходе наводнения. Вода здесь поднялась почти два метра. Мост через реку, соединяющий кварталы, был разрушен водой. На сегодня все коммуникации и инфраструктура восстановлены. Новый мост построен. Вначале был висячий мост для людей, но потом построен стальной для транспорта.

Мужчина из станционного поселка Санаин города Алаверди, не пожелавший представиться, рассказал, что вода в их здании в день наводнения поднялась на 2 метра 95 сантиметров, затопив все первые этажи жилых строений. Наводнение началось ночью, он разбудил своих троих детей и вместе они пошли к соседям на второй этаж. А после на лодках их перевезли в безопасное место. Сейчас живут на съемной квартире, аренду оплачивает государство.

"Компенсацию мы получили, все нормально, мы довольны и благодарны и правительству, и человечеству. Компенсацию я получил пять дней назад, а ремонт начал со следующего дня. Даже если стены еще в сырости, и что?" - заметил мужчина.

Он добавил, что не исключает повторения наводнения, но отметил, что "наводнение - это природное явление". "Если каждый раз бояться, какой толк? Не можем же из-за этого оставить свои родные места. Надо жить дальше", - сказал житель Санаина.

Штукатур Рубик Алексанян рассказал, что его нанимают ремонтировать квартиры в зоне бедствия. За месяц он уже оштукатурил три квартиры. Когда люди стали получать компенсации, то число ремонтных площадок увеличилось, есть работа для строителей. «Внутренние работы завершил, теперь перешел на наружные работы", - рассказал мужчина.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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