Отказ в возбуждении уголовного дела после убийства собаки в Сочи возмутил зоозащитников

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Полиция отказалась возбудить уголовное дело по факту убийства собаки на глазах сочинцев, сославшись на то, что нет связи между действиями сотрудников приюта и гибелью животного. Обстоятельства инцидента в постановлении были приведены со слов директора приюта, которого в тот день даже не было на работе, а показания очевидцев не были взяты во внимание, возмутились зоозащитники, которые намерены оспорить отказ в возбуждении дела.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября жительница Сочи Олеся Легрова подала заявление в полицию об убийстве собаки на глаза у людей. Спустя почти месяц реакции от силовиков на заявление не последовало. При этом чиновники признали, что сотрудники приюта убили собаку, они привлечены к дисциплинарной ответственности. Однако полиция отказалась возбудить уголовное дело по данному факту.

Зоозащитница Олеся Легрова 14 октября получила в полиции Хостинского района постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки на глазах очевидцев. Полицейские отметили, что «причинная связь между жестоким обращением и последствиями в виде гибели или увечья животного является обязательным признаком преступления», но в действиях сотрудников муниципального приюта силовики этой связи не нашли.

"Мне позвонил полицейский на сотовый телефон, который проводил проверку по моему заявлению, и сказал, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела я могу забрать у него. Я его попросила прислать мне постановление через социальную сеть, но он отказался это делать <...> Постановление датировано 20 сентября, то есть получается, что решение было принято почти месяц назад», - рассказала Легрова корреспонденту "Кавказского узла".

Полицейскому она заявила, что не согласна с отказом в возбуждении уголовного дела. Она совместно с другими зоозащитниками намерена обжаловать его. "Это ваше право", - сказал мне полицейский. Я поняла, так что данное решение [он] принимал не самостоятельно, потому что оно подписано еще его начальником [...] В постановлении также сказано, что в отношении меня отказано в возбуждении уголовного дела по статье 306 УК РФ за ложный донос", - добавила Легрова.

В постановлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", сказано, что собака породы алабай с чипом была поймана 18 августа. 1 сентября "при проведении обходных работ в вольер собака повалила сотрудника подрядной организации, проводившего работы по уходу за животными [...] на пол вольера и сбежала". Затем собаку вновь поймали и вернули в вольер.

По данным полиции, так как собака сопротивлялась, ей вкололи 1,5 миллилитра медитина, после чего она уснула. В вольере собаке стало плохо. "Она не приходила в сознание, но еще дышала. Через 30 минут стук сердца прослушивался с трудом. Начали реанимацию, укололи антимедин 0.5 мл и дексаметазон 2 мл, однако собака все равно умерла. Вскрытие собаки не проводилась, в данном приюте нет такого специалиста, труп собака хранится в приюте в специальном холодильнике», - говорится в постановлении со слов директора приюта.

Причинная связь между жестоким обращением и последствиями в виде гибели или увечья животного является обязательным признаком преступления

В заключении полицейский делает вывод, что "формально в действиях [сотрудников приюта] усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ, однако объективная сторона данного преступления выражается в жестоком обращении с животными в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений". "Под жестоким обращением с животными понимается причинение им боли, физических страданий в результате их систематического избиения, оставления без пищи воды на длительное время, использования для ненаучных опытов, причинения неоправданных страданий при научных опытах, мучительного способа умерщвления, использования в различных схватках, натравливания их друг на друга, охоты не гуманными способами и т.п. Последствия таких действий — увечье или гибель (смерть) животных. Причинная связь между жестоким обращением и последствиями в виде гибели или увечья животного является обязательным признаком преступления», - сказано в постановлении.

Зоозащитники считают, что дознание проведено некомпетентно хотя бы потому, что объяснение было взято не от очевидцев события, а от директора приюта, которого в день убийства собаки (в воскресенье) на работе не было, свои доводы он высказал полиции только со слов своих сотрудников, которые и убили собаку.

Полицейский не принял во внимание имеющееся видео

"Сведения о том, что собака была жива полчаса после доставления в приют, не соответствует действительности, так как ее убили на улице Армянской путем удушья, хотя никакой агрессии собака не проявляла. Более того, полицейский не принял во внимание имеющееся видео, где видно, что после именно жестокого обращения - удушья удавками двумя сотрудниками приюта - собака перестает двигаться и умирает. Ее труп сотрудники приюта [...] грузят на тачку, которую заранее привезли с собой вместе с удавками, и везут уже мертвую собаку в приют", -рассказала корреспонденту "Кавказского узла" общественный инспектор по обращению с животными в Краснодарском крае Арина Хацкевич.

По ее словам, одна из сотрудниц приюта рассказала ей, что собаку привезли уже мертвую и никаких реанимационных действий ей не оказывали. «С какой целью сотрудникам приюта понадобилось убивать собаку, в то время как собака была на поводке и спокойно пошла бы сотрудниками приюта?» - недоумевает Хацкевич. Она полагает, что дело в некомпетентности сотрудников, «не имеющих навыков и прав заниматься отловом животных».

«Я сама отловщик собак и никакой потребности убивать собак нет, даже если они не идут на контакт, то приманить их всегда можно едой»,- считает Хацкевич. Она также задается вопросом, почему сотрудники приюта занялись отловом животного, хотя в их полномочия отлов не входит.