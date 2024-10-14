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00:47, 14 октября 2024

Ингушетия оказались в хвосте рейтинга регионов России по материальному благополучию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рейтинге регионов России по материальному благополучию граждан Ингушетия заняла последнее место, набрав чуть более двух баллов из 100 возможных.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 2021 год в рейтинге регионов России по материальному благополучию последнее место заняла Ингушетия, набравшая лишь один балл из ста. Наилучшая ситуация среди регионов России - в Краснодарском крае. В 2022 году также худшей стала Ингушетия, набравшая тот же один балл.

Очередной ежегодный рейтинг регионов России по материальному благополучию опубликовало сегодня, 14 октября, РИА "Новости". Он основан на данных Росстата и Центрального банка России за 2023 год. Учитывались, в частности, такие показатели, как отношение медианного дохода к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов населения, доля населения, живущего за чертой бедности и так далее. Все показатели были сгруппированы до итоговых баллов в границах 100.

Среди регионов юга России выше всех находится в рейтинге Краснодарский край, занявший 25-е место с 53,63 балла. Ростовская область находится на 38-м месте (48,21 балла), Волгоградская область -  на 56-м месте (40,84 балла), Астраханская область - на 61-м месте (37,78 балла), Адыгея - на 64-м месте (36,22 балла), Северная Осетия - на 75-м месте (28,40 балла), Ставропольский край - на 76-м месте (28,07 балла), Дагестан - на 77-м месте (25,95 балла), Кабардино-Балкария - на 78-м месте (23,57 балла), Чечня - на 81-м месте (15,98 балла), Калмыкия - на 82-м месте (14,54 балла), Карачаево-Черкесия - на 83-м месте (7,95 балла). Последнее место в рейтинге, как и два года подряд ранее, заняла Ингушетия, набравшая, впрочем, на этот раз 2,33 балла.

На первом месте рейтинга, как и годом ранее - Ямало-Ненецкий автономный округ со 100 баллами.

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Автор: "Кавказский узел"

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