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06:49, 13 октября 2024

Наталья Федоренко рассказала подробности своего пребывания в СИЗО

Наталья Федоренко. Фото: "Кавказский узел"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокат из Геленджика Наталья Федоренко, которая провела 10 суток в СИЗО по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни судьи, рассказала, что в изоляторе занималась оказанием юридической помощи арестантам. Она отметила, что у нее нет жалоб на условия содержания в СИЗО, но при этом указала на многочисленные нарушения прав людей, которые там находятся.

Как информировал "Кавказский узел", 1 октября адвокат из Геленджика Наталья Федоренко была задержана на заседании суда в Новороссийске, где рассматривалось уголовное дело в ее отношении о нарушении неприкосновенности частной жизни судьи. Её поместили под стражу. 10 октября суд признал Федоренко виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни и запретил ей два года заниматься юридической деятельностью.

Наталья Федоренко рассказала корреспонденту "Кавказского узла" подробности своего пребывания в СИЗО.

Она напомнила, что ранее у нее был обнаружен коронавирус, о чем она сообщила судье, предоставив 24 сентября медицинскую справку через своих адвокатов. Федоренко в это время находясь дома с температурой. Судья перенес заседание на 1 октября. "Мне стало немного легче, с температурой, но я явилась в зал судебного заседания 1 октября. Судья на этот раз, видя мое состояние, кондиционер уже не включал. Я его предупредила, что я не уверена в том, что у меня за неделю прошел ковид и попросила его в целях не заражения участников процесса протестировать на ковид всех находящихся в зале, включая меня", – отметила она.

Далее, со слов Федоренко, вместо того, чтобы обезопасить участников процесса, мировой судья Гаркуша необоснованно распорядился взять ее под стражу своим постановлением об изменении меры пресечения. "По его мнению, я должна была 24 сентября, несмотря на ковид, высокую температуру и полуобморочное состояние здоровья, приехать из Геленджика в Новороссийск и в таком состоянии участвовать в заседании. Но, так как я этого не сделала и соблюдала постельный режим, то он и распорядился заключить меня под стражу. На меня надели наручники и по распоряжению мирового судьи повезли в СИЗО № 3 Новороссийска, где содержится мой подзащитный Вадим Харченко", – рассказала адвокат.

Она пожаловалась, что по прибытии в СИЗО подверглась унизительной процедуре медосмотра – с нее сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и осмотрели тело. "Меня собрались поместить в общую камеру, где сидят по 15 человек. О том, что я адвокат и по закону не должна сидеть в общей камере, судья в своем постановлении не сообщил, поэтому сотрудники СИЗО не знали о моем статусе. Я им сообщила, что я адвокат Харченко, к которому приезжала ранее постоянно на свидания и что если меня посадят в общую камеру, то я буду вынуждена сказать сокамерникам, что у них всех есть риск заразиться от меня ковидом", – отметила Наталья Федоренко.

Она попросила сотрудников СИЗО провести ей тест на коронавирус. По словам Федоренко, те ей ответили, что у них тестов нет и повезли ее в инфекционную больницу. "Но там видимо заранее предупрежденный врач, не взяв текст на ковид, заявил мне: "будем считать, что тест у вас я взял и у вас ковида нет. После этого меня привезли обратно в СИЗО, однако посадить в общую камеру не решились, а отвели в так называемую камеру "БС" (бывших сотрудников) на три человека. Адвокатов приравнивают к сотрудникам силовых структур, поэтому меня и поместили туда. Там есть телевизор и холодильник", – объяснила Федоренко.

10 суток, которые она находилась в СИЗО, адвокат смотрела телевизор и отдыхала от профессиональной деятельности. "На содержание никаких претензий у меня нет. Были соблюдены все нормы и правила: чистое постельное белье, возможность сходить в душ, почитать книги из библиотеки СИЗО. Сотрудники СИЗО все обращались вежливо. Единственно что было плохое так это питание, и я его конечно же не ела, потому что есть то, что там дают, невозможно. За 10 суток похудела на 5 килограммов. Правда, коллеги приносили мне хорошие передачи, так что от голода я тоже не страдала", – рассказала она.

Федоренко отметила, что в СИЗО занималась юридическими консультациями – в том числе помогала писать апелляции. "Из СИЗО я вышла с пятью новыми клиентами, которые заключили со мной договора на оказание юридических услуг. Как ни странно звучит, но я не жалею, что провела эти 10 суток в СИЗО. Я увидела сколько невинных людей страдают из-за неправосудных приговоров. Если за меня заступились коллеги, и то меня посадили ни за что, то что говорить о тех, за кого просто некому заступиться", – подчеркнула адвокат.

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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