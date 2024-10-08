Жители Чечни рассказали о проверках силовиков на фоне сообщений о взрыве в Гудермесе

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Вооруженные силовики на блокпостах после того как в соцсетях появились сообщения о взрыве в Гудермесе, останавливали все автомобили и проводили досмотр вещей, рассказали жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", как минимум два человека, в том числе один силовик, погибли 5 октября при взрыве близ поста полиции в Гудермесе, сообщили источники, официально эта информация не подтверждена. В чеченском сегменте WhatsApp* распространилась информация об опасности взрывных устройств, замаскированных под детские игрушки. Полиция Чечни опровергла распространяющуюся в соцсетях информацию о взрыве и гибели двух человек при взрыве в Гудермесском районе и замаскированных взрывных устройствах, но не объяснила появившееся в соцсети сообщение об объявленном вознаграждении за информацию о покушении на силовика.

Житель Гудермеса Абдулла работает в Москве охранником. По его словам, 5 октября он хотел позвонить старшей сестре Айшат, чтобы поздравить ее с днем рождения и чтобы она послала внука встретить автобус Москва-Хасавюрт, с которым он передал ей подарок. Дозвониться ему не удалось, звонок все время сбрасывался. "Ни к сестре, ни по другим телефонам дозвониться не удалось. Потом уже здесь, в Москве, земляк мне сказал, что в Гудермесе в эти дни что-то произошло. Вчера, когда я дозвонился до племянника, и спросил заодно, что там случилось, тот ответил, что все у них нормально и тут же отключился", - рассказал Абдула.

5 октября свой день рождения отмечал глава Чечни Рамзан Кадыров, также проходило празднование дня города в Грозном и другие массовые мероприятия, в том числе празднование дня учителя, следует из сообщений ЧГТРК "Грозный" от 5 октября.

Жительница Грозного Зарема с мужем 6 октября отправились в село Джалка проведать больную родственницу, они ехали через Аргун. "На блокпосту при въезде в Аргун были силовики, что сильно удивило - они были вооружены автоматами. Нашу машину не остановили, видимо потому, что и я и мой муж сильно пожилые люди. Только заглянули в салон , и махнули рукой, мол, проезжайте. А другие машины все останавливали, заставляли водителей покинуть салон, проверяли багажники", - рассказывает Зарема.

Когда подъехали к Джалке, по словам собеседницы, их машину остановили вооруженные автоматами силовики и заставили открыть багажник, спрашивали, к кому едем и по какому адресу живет родственница. "Спрашивать, что случилось и что они ищут не стала. Можно нарваться на грубость. В селе Джалка на улицах было пустынно. В доме моей 80-летней тети, которая после инсульта едва говорит, на наш ответ, почему такие усиленные блокпосты, уклончиво ответили, что МВД проводит очередные рейды и дали понять, что засиживаться нам не стоит и мы быстренько уехали. Когда подъезжали к Грозному, молчавший всю дорогу муж, напомнил, что село Джалка - вотчина братьев Делимхановых, что уроженец этого села – Адам Делимханов, депутат Госдумы, правая рука Кадырова", - рассказала она. По ее словам, муж отчитал ее за вопросы о блокпостах и вооруженных силовиках.

Фатима живет в Урус-Мартане. По делам своего небольшого бизнеса ей нужно было поехать в село Гойты. На блокпосту у села Гойты ее машину остановили вооруженные автоматами силовики. "Заставили деверя, он был за рулем, выйти из машины и открыть багажник. А там были коробки с моим товаром – косметика-органик, лечебные шампуни – все коробки вскрывали, все перепутали. И ведь ничего не скажешь", - возмущается Фатима. Она добавила, что силовики останавливали все машины и тщательно всех проверяли.

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