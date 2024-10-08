Суд встал на сторону арестантки в ее споре с волгоградским СИЗО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд назначил осужденной Елене Половенко компенсацию в четыре тысячи рублей, удовлетворив ее иск к администрации СИЗО-1 в Волгограде. Половенко пожаловалась в иске на плохие условия в камере изолятора, в которой находилась, она требовала компенсацию в 570 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, осужденная по делу о наркотиках Елена Половенко подала в отношении ФСИН иск, в котором пожаловалась, что во время ее пребывания в СИЗО-1 Волгограда в камере сборного отделения №9 отсутствовала перегородка, отделяющая санузел от остального пространства. Из-за этого арестантки были вынуждены ходить в туалет на глазах остальных.

Также в иске Половенко пожаловалась, что камера была переполненной, в ней работали розетки и стоял неприятных запах из канализации, указано в карточке дела, опубликованной на сайте Центрального районного суда Волгограда.

Половенко потребовали от ФСИН компенсацию морального вреда в 570 тысяч рублей. Представители ведомства просили суд отказать ей в удовлетворении иска. Суд признал нарушение прав Половенко частично и назначил ей компенсацию в 4000 рублей, указано в карточке дела.

Комментариев от представителей Елены Половенко относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее бывший заключенный Андрей Самошин добился от администрации волгоградского СИЗО-1 компенсации за нарушение его прав. Он подал иск в суд, в котором пожаловался на ненадлежащие условия в камере изолятора, в которой он содержался. Самошин потребовал компенсацию в 500 тысяч рублей, но суд снизил ее сумму до одной тысячи рублей.

Напомним, 23 августа в колонии №19 в Суровикино под Волгоградом заключенные, объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице. Позднее "Коммерсант" информировал, что в больнице умер еще один из сотрудников колонии. В результате штурма участники захвата были убиты.

Захват заложников в Суровикино показал системные проблемы с обеспечением безопасности в учреждениях ФСИН, отметил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

В ИК №19 в Суровикино крайне плохие бытовые условия, и практикуются провокации против заключенных, что могло привести к бунту, рассказал правозащитник Игорь Нагавкин.

Причиной случившегося стала дегуманизация системы ФСИН, уверены правозащитница Анна Каретникова и журналист Вячеслав Лемкус.

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