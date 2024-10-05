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06:17, 5 октября 2024

Бывший арестант СИЗО в Волгограде добился компенсации за плохие условия в камере

Следственный изолятор. Фото: Юлия Симатова / "Югополис"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центральный районный суд Волгограда назначил бывшему заключенному Андрею Самошину компенсацию в одну тысячу рублей за ненадлежащие условия в камере СИЗО-1 Волгограда, в которой он содержался. Самошин требовал компенсацию в 500 тысяч рублей.

Согласно материалам дела, бывший заключенный Андрей Самошин был осужден по делу о наркотиках и содержался в СИЗО-1 в Волгограде. Он подал в суд иск, в котором пожаловался, что камера была переполненной, зимой в ней было очень холодно из-за перебоев с отоплением, и что в камерах не выполнялась дезинфекция грызунов и насекомых. Также Самошин указал, что его не выводили на прогулки и он был лишен возможности дышать свежим воздухом.

В иске Самошин потребовал от управления ФСИН по Волгоградской области компенсацию в 500 тысяч рублей. Представители ведомства заявили, что условия в камере в целом соответствовали нормативам, при этом они признали, что во время пребывания Самошина в ней, камера была переполнена. Другие его жалобы подтвердить не удалось, так как с того момента, когда житель Волгограда находился в СИЗО, прошло десять лет, сообщается в карточке дела, опубликованной на сайте Центрального районного суда Волгограда.

Суд удовлетворил иск Самошина частично, он постановил взыскать с ФСИН в его пользу 1000 рублей, указано в карточке дела.

Напомним, 23 августа в колонии №19 в Суровикино под Волгоградом заключенные, объявив себя сторонниками "Исламского государства"*, захватили в заложники 12 человек. Были убиты трое сотрудников колонии, еще один позднее умер в больнице. Позднее "Коммерсант" со ссылкой на эту же структуру информировал, что в больнице умер еще один из сотрудников колонии. В результате штурма участники захвата были убиты.

В ИК №19 в Суровикино, где заключенные захватили сотрудников колонии в заложники, крайне плохие бытовые условия, и практикуются провокации против мусульман, что могло привести к бунту, рассказал правозащитник Игорь Нагавкин. Причиной случившегося стала дегуманизация системы ФСИН, уверены правозащитница Анна Каретникова и журналист Вячеслав Лемкус.

Захват заложников в Суровикино показал системные проблемы с обеспечением безопасности в учреждениях ФСИН, уверен президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

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Автор: "Кавказский узел"

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