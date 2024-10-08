За неделю с 29 сентября по 6 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек

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За неделю с 29 сентября по 6 октября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе убит один предполагаемый боевик. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

30 сентября силовики провели операцию по задержанию восьми жителей Ингушетии, которые, по версии ФСБ, готовили серию диверсий на объектах энергетики и нападения на силовиков. Семь подозреваемых задержаны в Магасе и Назрани, а восьмой оказал вооруженное сопротивление и был убит, сообщили в ФСБ.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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