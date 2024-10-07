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10:24, 7 октября 2024

Близкие инвалида из Ингушетии потребовали вернуть его из зоны СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженца Ингушетии Руслана Дербичева заставили подписать контракт с Минобороны и направили в зону специальной военной операции на Украине, несмотря на наличие инвалидности и психического заболевания. Врачи рекомендовали вернуть его домой, рассказали близкие Дербичева.

По словам блогера Ивана Шукшина, к нему обратился брат уроженца Ингушетии Руслана Дербичева Зелимхан Медов. Он рассказал блогеру, что Дербичева заставили подписать контракт с Минобороны и отправили в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, несмотря на психиатрические заболевание и наличие инвалидности.

Брат Дербичева предоставил справку, выданную в московской психиатрической больнице №4 имени Ганнушкина. В ней содержится рекомендация "эвакуировать Дербичева по месту жительства", то есть в Ингушетию. Медов отметил, что у его брата инвалидность второй группы и он не годен для службы, написал Шукшин в своем телеграм-канале "Обновления перечня террористов и экстремистов".

Справка также подтверждает, что Руслан Дербичев болен психическим заболеванием.

Дербичева склонили подписать контракт с Минобороны в августе, его родственники об этом не знали. Позже им прислали видео, на котором Дербичев показан прикованным к дереву – его заподозрили в употреблении наркотиков. При этом проведенная в госпитале экспертиза следов наркотиков в его крови не обнаружила, сказано в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что 14 сентября близкие краснодарца Алексея Абрамова рассказали, что в зоне военной операции на Украине его включили в состав штурмового отряда, несмотря на то, что Абрамов может передвигаться только на костылях. На передовой у него сильно отекли ноги и ухудшилось самочувствие, отметила его жена Ксения Абрамова. Она добавила, что обращения в различные инстанции с требованием об увольнении мужа из армии не дали результатов.

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Автор: "Кавказский узел"

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