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12:09, 3 октября 2024

Заключенный ростовской колонии добился компенсации за неправильное лечение

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Фото: https://www.1rnd.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд назначил бывшему заключенному Игорю Ткаченко компенсацию в 350 тысяч рублей, признав, что врачи Межобластной туберкулезной больницы №19 в Ростове-на-Дону неправильно провели ему хирургическую операцию, что позже вызвало ухудшение здоровья Ткаченко.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону присудил компенсацию бывшему заключенному Игорю Ткаченко, обязав управление ФСИН по Ростовской области выплатить ему 350 тысяч рублей.

Суд признал, что ведомство нарушило права Ткаченко, поскольку в 2019 году он был неправильно прооперирован. Врачи установили ему левый тазобедренный сустав под неправильным углом, из-за чего позже он сместился. Кроме того, согласно материалам дела, врачи не сделали Ткаченко рентгенограмму и не получили его согласия на медицинское вмешательство, передал сегодня "Ростов-на-Дону Онлайн".

Согласно материалам дела, Ткаченко пригрозил пожаловаться в прокуратуру и после этого его перевели в отделение психиатрии, где привязали к кровати и стали ставить ему уколы с психотропными препаратами.

После возвращения из тюремной больницы в колонию, Ткаченко выглядел истощенным, другие заключенные сняли на видео его состояние, отметило издание.

В карточке дела, опубликованной на сайте Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, ответчиком по иску Ткаченко указана Межобластная туберкулезная больница №19 управления ФСИН по Ростовской области.

"Кавказский узел" также писал, что 16 июня 2024 года в ростовском СИЗО №1 заключенные захватили в заложники сотрудников ФСИН. Они заявили, что являются сторонниками "Исламского государства"*, и потребовали машину, оружие и беспрепятственный выезд. В результате штурма силовики освободили заложников, пятеро заключенных, участвовавших в захвате заложников, были убиты. Еще двое, по версии силовиков, причастные к захвату заложников, были ранены.

В учреждениях ФСИН не хватает сотрудников, а имеющиеся работают с большими переработками за скромную зарплату, что способствует развитию коррупции и нарушению правил безопасности ради личной выгоды, подчеркнули опрошенные "Кавказским узлом" силовики, комментируя захваты заложников в Суровикино и Ростове-на-Дону.

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Автор: "Кавказский узел"

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