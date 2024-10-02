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15:19, 2 октября 2024

Главные факты о Мусе Бажаеве

Муса Бажаев. Фото http://www.kremlin.ru/events/president/news/50725/photos

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бажаев Муса Юсупович – российский бизнесмен чеченского происхождения, миллиардер, входит в список Forbes. 

Как Бажаев связан с Чечней

Бизнес семьи Бажаевых изначально был связан с властями Чечни. Еще в 1992 году брату Мусы, Зие Бажаеву, Джохар Дудаев выдал особое разрешение на торговлю чеченскими нефтепродуктами в обмен на обещание Бажаева поставлять в республику товары народного потребления.   В 1995 году федеральное правительство назначило Зию Бажанова возглавлять государственное унитарное предприятие "Южная нефтяная компания" (ЮНКО). Из ЮНКО Зия Бажаев перешел к Владимиру Потанину в компанию СИДАНКО, а после ухода оттуда создал собственную компанию “Группа Альянс” 1. Компанию, после смерти Зии Бажаева возглавил его брат Муса Бажаев 2

В интервью "Новой газете" в 2001 году "В российском бизнесе появилась пятая графа?" бизнесмен  заявлял, что «пятая графа периодически разыгрывалась лишь недобросовестными конкурентами” и подчеркивал, что у него не чеченский бизнес. «Наша компания не имеет никакого отношения к диаспоре и никоим образом не представляет в своем бизнесе Чечню. «Группа Альянс» учреждена целым рядом субъектов Российской Федерации, в состав наших акционеров вошли 15 регионов страны. Так что мы прежде всего представляем и отстаиваем в своей деятельности интересы этих регионов. (…) В Чеченской же Республике мы не ведем никакого бизнеса. И не планируем», – заявлял Бажаев 3.

В середине 2000-х годов Муса Бажаев на встрече с Владимиром Путиным заявил о намерении потратить 50 миллионов долларов на восстановление Чечни. 

Муса Бажаев и Владим Путин. Фото https://komiinform.ru/nt/1301В 2007 году на экономическом форуме в Санкт-Петербурге Чечня и «Группа Альянс» Мусы Бажаева подписали соглашение о социальных проектах. Компания Бажаева бралась финансировать строительство республиканской клинической больницы в Грозном и Ачхой-Мартановской районной больницы 4.

В 2009 году в интервью «Новым известиям» бизнесмен подтвердил, что весь проект оценивается в 50 млн. долларов, 15 млн. из которых уже перечислены, и что строительство, несмотря на кризис, будет завершено.

Через некоторое время Рамзан Кадыров попросил бизнесменов, выходцев из Чечни, не заниматься саморекламой, громко обещая помощь, и привел в пример Мусу Бажаева. «На встрече с Путиным он пообещал выделить грант в размере 50 млн. долларов на строительство районной больницы и школы в городе Урус-Мартан, а также на восстановление ряда социально-значимых объектов. Однако до сих пор так ничего и не изменилось. Такие как Бажаев делают себе только рекламу. И, к сожалению, таких бизнесменов немало», - заявил в 2006 году Кадыров. 5.

В 2010 году Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Грозный» рассказал, что отремонтировал на средства Фонда Ахмада Кадырова школу в Ачхой-Мартане, которая носит имя старшего брата Мусы Бажаева – Зии. «В Ачхой-Мартане есть школа имени Зии Бажаева, всем нам известного, щедрого, отзывчивого, хорошего человека, по крайней мере, так многие говорят, но я его не знаю. И многим показалось тогда, что я отремонтировал ее в упрек Бажаевым, так как школа была в очень плохом состоянии... Я спросил у главы, что эта за школа, мне ответили, что школа имени З. Бажаева. Я поинтересовался, неужели братья Бажаевы не знают в каком состоянии находится школа, на что мне ответили, что Бажаевы знают о бедственном положении школы, и заместитель главы не раз говорил им об этом, но с их стороны никакого внимания нет. С моей стороны было удивление…Тогда я решил отремонтировать школу, сразу же выделил средства из фонда и сделал ремонт», - рассказал тогда Кадыров 6.

На сайте Ачхой-Мартановского районного отдела образования школа №1, на открытии которой присутствовал Рамзан Кадыров, не значится как образовательное учреждение, носящее имя Зии Бажаева 7.

Задержание Тимура Бажаева

Муса Бажаев женат, у него две дочер и два сына.

Муса и Тимур Бажаевы. Фото https://sledstvie.info/news/41045В июле 2024 года был задержан сын Мусы Бажаева Тимур около комплекса Лужники в Москве. В Следственном комитете России по Москве заявили, что он вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти.

Муса Бажаев усомнился в причастности сына к правонарушению, но заявил, что не собирается за него вступаться. Он подчеркнул, что если сын виноват и где-то замешан, то «будет отвечать» 8.

Глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн после начала расследования инцидента, заявлял, что руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с нападением на полицейского около "Лужников" в Москве "в связи с активными попытками повлиять на их ход", он также выражал надежду, что "уйти от ответственности виновному никак не удастся" 9. Позже дело Тимура Бажаева о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) было переведено в центральный аппарат Следственного комитета из столичного управления. 26 сентября 2024 года Тимура Бажаева освободили из-под ареста под обязательство о явке 10.

Биография

Родился 11 мая 1966 года в Ачхой-Мартан, Чеченская республика

В 1991 году закончил Грозненский нефтяной институт им. академика Миллионщикова по специальности химическая технология переработки нефти и газа.

В 1992-1997 годах инженер-технолог, менеджер, директор департамента Московского представительства компании «Лиа Ойл» (Швейцария), а затем президент группы компаний «Лиа Ойл» (СНГ).

В 1998 году, после создания ОАО "Группа Альянс", возглавил дочернее предприятие холдинга - ЗАО "Альянс-Ойл".

В марте 2000 году, после гибели старшего брата Зии Бажанова в авиакатастрофе, возглавил ОАО "Группа Альянс" 11. С 2001 года –  председатель совета директоров НК «Альянс».

Под руководством Мусы Бажаева были реализованы проекты, включая открытие сети АЗС в Крыму 12 и модернизацию Хабаровского НПЗ при поддержке инвестиций от Samsung, созданы  совместные предприятия с нидерландско-британской компанией Shell, с испанским концерном Repsol и с «Независимой нефтяной компанией», добывающей нефть в России и торгующей за границу 13.

В 2007 году Бажаев приобрел золотодобывающую артель "Амур” 14. Позднее у Бажаева появилась ГК «Русская платина», выигравшая у «Норникеля» тендер на право разработки одного из богатейших в России месторождении никеля, кобальта и меди. 15.

В 2014 году стало известно, что Муса Бажаев продает активы нефтяной компании и выходит из бизнеса, 16. В том же году Муса Бажаев и его родственник Дени Бажаев выкупили курортный комплекс Forte Village Resort на Сардинии. В 2023 году курорт был продан.

С 2017 года Муса Бажаев стал крупным девелопером на территории Чехии и Словакии 17.

В 2021 году в рейтинге журнала Forbes совладелец «Русской платины» и президент «Группы Альянс» Муса Бажаев занимал 156-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его состояние тогда оценивалось в $750 млн. Основные активы: предприятия «Русская платина» (40%), «Альянс Алтын» (30%), доля в Kopy Goldfields («Амур Золото»). По данным издания, семье Бажаевых принадлежал курорт Forte Village на Сардинии 18.

Муса Бажаев известен как меценат. Международный фонд, созданный им в честь погибшего брата, занимался реализацией проектов медицинской помощи населению в Чечне, реабилитацией жертв террористических атак и покровительством старейшей актерской школе Щукина в Москве 19.

В 2022-м бизнесмен попал под санкции Евросоюза и Великобритании, которые попытался обжаловать в суде, но безуспешно 20.

Примечания

  1. Прерванный полет // “Профиль”, 13.03.2000.
  2. http://www.nefte.ru/person/bazaev10.htm
  3. «Пятая графа» олигарха Бажаева // “Версия”, 22.06.2015.
  4. «Чеченцы все любят быстро, четко, дерзко» // Новые известия, 14.06.2007.
  5. «Пятая графа» олигарха Бажаева // “Версия”, 22.06.2015.
  6. Интервью с президентом // ГТРК "Грозный", 03. 07.2010.
  7. Как Муса Бажаев замахнулся на 15 миллиардов долларов от государства // finance.rambler.ru, 30.06.2024.
  8. Муса Бажаев прокомментировал задержание сына за нападение на полицейского // РИА “Новости”, 28.07.2024.
  9. https://t.me/Hinshtein/7298
  10. Сына миллиардера Мусы Бажаева выпустили из-под ареста // РБК, 26.09.2024.
  11. https://neftegaz.ru/persons/332689-bazhaev-musa/
  12. КАЗАХСТАНСКАЯ НЕФТЬ ПРИШЛА В КРЫМ «ГРУППА АЛЬЯНС» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОПЛИВОМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕСЯТИ РЕГИОНОВ УКРАИНЫ // Zn.ua, 18.04.2003.
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  20. Суд ЕС оставил без удовлетворения жалобу бизнесмена Мусы Бажаева на санкции // РАПСИ, 11.09.2024.
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