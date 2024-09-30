Шесть регионов юга России оказались в зоне песчаной бури

30 сентября 2024, 15:12

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Песчаная буря прошла по территории Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, Калмыкии и Ставрополья и дошла до Дагестана. Специалисты связали распространение бури с отсутствием осадков и плохим состоянием лесополос.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2021 года песчаная буря прошла по территории Калмыкии, Астраханской области и Дагестана. В Астраханской области в результате бури пострадали два человека: 10-летнюю девочку придавило деревом, а на 18-летнего жителя Астрахани упали кирпичи. Оба пострадавших были госпитализированы.

Песчаная буря достигла Тарумовского и Ногайского районов на севере Дагестана, видимость на трассах "очень плохая", сообщает сегодня в своем телеграм-канале телеканал «Наше национальное телевидение».

Зона пыльных бурь охватила Астраханскую и Ростовскую область, юг Волгоградской области, Калмыкию, Ставрополье и Дагестан, сообщает сегодня "Коммерсант".

Пыльные бури на юге России стали следствием противостояния циклона и антициклона. Сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли, из-за чего видимость местами ухудшилась до нескольких десятков метров. Краснодарский край песчаные бури затронут незначительно, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Я думаю, что как таковых пыльных бурь в Краснодарском крае, таких, как в Калмыкии, Дагестане или Ставропольском крае, не будет. Это связано с тем, что в нашем регионе другой состав почвы. Возможно ухудшение видимости в восточных районах при порывах ветра до 10-12 метров в секунду. В целом же ситуация стандартная», - приводит его слова издание.

В Волгограде и в Котельниковском районе Волгоградской области песчаная буря прошла 29 сентября. При этом в степи видимость упала до нескольких десятков метров. К вечеру воздух очистился, однако сегодня в Волгограде и области вновь началась пыльная буря, сообщает V1.ru.

Ростовскую область песчаная буря накрыла также 29 сентября. Причиной пыльных бурь стала активная распашка степей, указала эколог, кандидат географических наук Ирина Черкашина. Она отметила, что при советской власти с пылью боролись с помощью лесополос, но сейчас они находятся "в ужасном состоянии".

Остается только ждать осадков. По-другому никак

"Основная причина [пыльных бурь] - это распашка. Сейчас уборка, убрали все культуры. Почвы освободились, и тут налетел ветер - соответственно весь верхний слой поднялся вверх. Мы боролись с пылью сто лет и пришли к тому же самому варианту, что и в самом начале: лесополосы. Но они все сейчас в ужасном состоянии, практически не работают. И ничего не мешает нестись этому потоку пыли до города и оседать здесь", - приводит сегодня ее слова 161.ru.

По словам эколога, пыльная взвесь несет угрозу здоровью человека. "Нам остается только ждать осадков. По-другому никак - это стихия", - сказала она.

С отсутствием осадков связал сильные песчаные бури и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "На юге европейской [части] России, в Калмыкии, в Ростовской области, в начале недели пыльная буря, <...> давно не было осадков", - приводит сегодня его слова ТАСС.

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