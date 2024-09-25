25 сентября 2024, 17:55

Подросток заявил о нарушениях в деле о поджоге военкомата в Ростове-на-Дону

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Подросток, осужденный за поджог военкомата, заявил после приговора, что не давал признательных показаний, а подписал заготовленный следователем текст. Верховный суд России не нашел нарушений и оставил приговор, шесть лет воспитательной колонии, в силе.

Как писал "Кавказский узел", к шести годам воспитательной колонии приговорен 17-летний юноша из Красноярска, которого суд признал виновным в попытке поджога военкомата в Ростове-на-Дону.

В кассационной жалобе  адвокат заявила о  нарушении прав несовершеннолетнего в период предварительного и судебного следствия. Так, она указала, что  опрос  подозреваемого был проведен 25 августа 2022 года  в ночное время в отсутствие
законного представителя и адвоката. А до 5 октября 2022 года он "незаконно удерживался в центре временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей", мать подростка смогла увидеть его лишь в октябре, хотя допрашивать его должны были в ее присутствии .

Также  жалобе подчеркивается, что лишь после перевода в воспитательную колонию осужденный  сообщил матери, что поджог
военкомата он намеревался совершить "под влиянием оказанного на него психологического воздействия со стороны неизвестного лица". "Признательные показания он не давал, а подписал заранее изготовленный текст в результате применения к нему недозволенных методов ведения следствия", - следует из кассационного определения.

Защита осужденного просила отменить приговор и рассмотреть дело заново, ссылаясь на нарушения в ходе предварительного следствия, но Верховный суд России  счел приговор законным и оставил в силе.

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Примечание:

"Дело о поджоге военкомата в Волгограде дошло до суда", "Паскарь заявил о пытках после поджога коврика у двери ФСБ в Краснодаре", "Три жителя Ростова-на-Дону задержаны за подготовку поджога военкомата".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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