Подросток заявил о нарушениях в деле о поджоге военкомата в Ростове-на-Дону

25 сентября 2024, 17:55

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Подросток, осужденный за поджог военкомата, заявил после приговора, что не давал признательных показаний, а подписал заготовленный следователем текст. Верховный суд России не нашел нарушений и оставил приговор, шесть лет воспитательной колонии, в силе.

Как писал "Кавказский узел", к шести годам воспитательной колонии приговорен 17-летний юноша из Красноярска, которого суд признал виновным в попытке поджога военкомата в Ростове-на-Дону.

В кассационной жалобе адвокат заявила о нарушении прав несовершеннолетнего в период предварительного и судебного следствия. Так, она указала, что опрос подозреваемого был проведен 25 августа 2022 года в ночное время в отсутствие

законного представителя и адвоката. А до 5 октября 2022 года он "незаконно удерживался в центре временного содержания для

несовершеннолетних правонарушителей", мать подростка смогла увидеть его лишь в октябре, хотя допрашивать его должны были в ее присутствии .

Также жалобе подчеркивается, что лишь после перевода в воспитательную колонию осужденный сообщил матери, что поджог

военкомата он намеревался совершить "под влиянием оказанного на него психологического воздействия со стороны неизвестного лица". "Признательные показания он не давал, а подписал заранее изготовленный текст в результате применения к нему недозволенных методов ведения следствия", - следует из кассационного определения.

Защита осужденного просила отменить приговор и рассмотреть дело заново, ссылаясь на нарушения в ходе предварительного следствия, но Верховный суд России счел приговор законным и оставил в силе.

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