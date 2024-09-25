Аналитики раскритиковали власти Азербайджана за продление карантинного режима

25 сентября 2024, 14:44

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Карантинный режим, введенный в связи с пандемией коронавируса, продлен в Азербайджане лишь для того чтобы оставить закрытыми сухопутные границы, но ограничение поездок жителей противоречит Конституции, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", особый карантинный режим, введенный в Азербайджане в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, действовал до 1 октября. Сегодня премьер-министр Али Асадов подписал постановление о продлении карантинного режима до 1 января 2025 года.

Всемирная организация здравоохранения 5 мая 2023 года отменила статус пандемии для COVID-19, сообщило в тот же день РБК со ссылкой на гендиректора ВОЗ. При этом в Азербайджане эпидемия COVID-19 еще в октябре 2022 года практически достигла нулевого уровня. "У населения страны выработался коллективный иммунитет к COVID-19, и эта болезнь фактически превратилась в сезонный грипп", - сообщил тогда "Кавказскому узлу" зампредседателя Объединения врачей Азербайджана Айдын Алиев.

Особый карантинный режим продлен до шести часов утра (05.00 мск) 1 января 2025 года, и до этого срока по-прежнему будут оставаться закрытыми сухопутные границы Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник аппарата правительства страны, воздержавшись от других комментариев.

23 сентября, выступая перед депутатами парламента, президент Ильхам Алиев заявил, что сохранение границ закрытыми вызвано также «внешними рисками» для безопасности страны. "То, что последние годы наши сухопутные границы остаются закрытыми, спасло нас от очень больших катастроф. Даже сегодня, когда границы остаются закрытыми, предпринимаются опасные действия, и они пресекаются. Поэтому охрана границ защитит нас от внешних рисков", - процитировало Алиева государственное ИА "Азертадж".

Если существуют внешние риски, то они разве действуют по суше?

Председатель оппозиционного Национального совета демократических сил, доктор исторических наук Джамиль Гасанли назвал доводы властей в пользу закрытых границ несостоятельными. "Просто власти хотят создать закрытое общество и государство по типу СССР. Действия правительства противоречат Конституции Азербайджана, поскольку нарушают свободу передвижения населения. Во-вторых, если существуют внешние риски, то они разве действуют по суше? На самом деле закрытие границ вызвано соображениями укрепления авторитаризма в Азербайджане, его постепенной трансформации в тоталитаризм, чтобы максимально оградить людей от воздействия внешнего мира. Ибо легче управлять закрытой страной, отрезанной от мира», - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

На закрытости границ зарабатывает национальный авиаперевозчик, который взвинчивает цены

По мнению Гасанли, от закрытости границ страдают в большей степени жители приграничных районов, которые отрезаны теперь от торговых связей с соседними странами. «Закрытость границ служит интересам крупных торговых сетей, принадлежащих правящей элите, поскольку убивает мелкую торговлю. С другой стороны, на закрытости границ зарабатывает национальный авиаперевозчик, который взвинчивает цены на билеты. Его доходы также контролирует верхушка страны», - сказал он.

Если власти говорят о внешних рисках, то должны конкретизировать, о чем речь, считает директор Института политического менеджмента Азер Гасымлы. "В современном мире существует множество рисков безопасности. Да, Азербайджан расположен в регионе, где сталкиваются интересы мировых и региональных держав. Но нельзя же теперь закрывать из-за этого границы. С такой же логикой тогда надо закрывать и воздушные границы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Заявления Алиева неубедительны. Это всего лишь предлог

Объяснение Алиева "неубедительно", а власти "держат границы на замке из-за стремления закрыть страну", указал Азер Гасымлы. "С подобным подходом Азербайджан может превратиться в КНДР или Туркменистан. Есть структуры, ответственные за охрану и безопасность границ, и они обязаны предпринимать меры по пресечению рисков и угроз безопасности страны. Если есть риски, то надо усиливать охрану границы, а не закрывать ее. Поэтому заявления Алиева неубедительны. Это всего лишь предлог. Пандемия закончилась, теперь говорят о «рисках». С таким же успехом завтра введут порядок, когда гражданам для выезда за рубеж будет требоваться получения разрешение в МИД, как это было в СССР, и как это сейчас в Туркменистане. Страну все более ведут к тоталитаризму", - отметил Гасымлы.

От закрытости границ страдают бедные слои населения

Глава Центра исследований «Восток-Запад» Арастун Оруджлу не исключил, что власти держат границы закрытыми из-за возможного массового возвращения из России мигрантов. "Речь идет о возвращении в страну десятков тысяч азербайджанцев. В нынешней ситуации с безработицей в стране их возвращение усилит социальную напряженность. Внутренняя стабильность не должна обеспечиваться за счет принесения в жертву интересов граждан. Одних лишают возможности выезда в соседние страны, другим не дают вернуться в страну. Ведь многие мигранты в РФ едва зарабатывают на жизнь, и на покупку дорогих авиабилетов у них нет средств. Многие уезжали с семьями и покупать билеты на всех [членов семьи] не всем под силам. От закрытости границ страдают бедные слои населения, а состоятельные люди пользуются воздушным транспортом", - сказал Оруджлу корреспонденту "Кавказского узла".

В Азербайджане больше не распространяются сводки о случаях заболевания коронавирусом. В августе специалист-эксперт Минздрава, инфекционист Тайяр Эйвазов заявил о благополучной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.

"Подвиды штамма "омикрон" вызывают, в основном, легкую форму заболевания. В Азербайджане заметного роста заболеваемости не фиксируется. Эпидемиологическая ситуация остается стабильной", - процитировало 20 августа Эйвазова агентство Report.

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