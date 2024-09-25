Двое обвиняемых по делу братьев Магомедовых приговорены к длительным срокам

25 сентября 2024, 09:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил топ-менеджеров компаний из группы "Сумма" Александра Кабанова и Хачима Эристова к длительным срокам лишения свободы, признав их участниками преступного сообщества Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Как писал "Кавказский узел", бывший вице-президент группы "Сумма" по финансам Александр Кабанов был обвинен в мошенничестве на 850 миллионов рублей.

По делу владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова был арестован также Хачим Эристов - топ-менеджер компании "Глобалэлектросервис", входящей в ГК "Сумма".

Пресненский райсуд Москвы приговорил Алесандра Кабанова к 16,5 года колонии строгого режима, а бывшего заместителя гендиректора по капстроительству ОАО «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова - к 16 годам. Оба признаны виновными в нескольких эпизодах особо крупного мошенничества в составе организованного преступного сообщества. По данным суда, из федерального и регионального бюджетов осужденными было похищено более 1,5 миллиарда рублей, сообщил 24 сентября "Коммерсант".

Уголовное дело Кабанова и Эристова Пресненский райсуд начал рассматривать еще в 2019 году, однако дважды (в 2020 и 2021 годах) возвращал его в Генпрокуратуру «для устранения нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения».

В частности, суд указывал на отсутствие признаков структурного подразделения преступного сообщества, в которое входили подсудимые, и на невозможность определить точный размер вреда, причиненного преступлением.

Обвинение запрашивало для Александра Кабанова и Хачима Эристова 17,5 года и 17 лет лишения свободы соответственно. Обвинитель решил не обжаловать приговор, тогда как адвокаты осужденных готовят апелляционные жалобы, пишет издание.

Напомним, 1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова к 19 годам колонии строгого режима и штрафу в 2,5 миллиона рублей, а его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова - к 18 годам колонии и штрафу. Они были признаны виновными по делу о хищениях на 11 миллиардов рублей при исполнении госконтрактов. В декабре 2023 года Мосгорсуд сократил на полгода сроки лишения свободы Зиявудину и Магомеду Магомедовым.

Помимо Магомедовых, суд признал виновными также бывшего гендиректора АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) Сергея Полякова, бывшего начальника департамента экономической безопасности ОЗК Романа Грибанова, гендиректора предприятия "Энергия-М" Юрия Петрова и бывшего главу компании "Интэкс" Артура Максидова.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.