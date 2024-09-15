15 сентября 2024, 07:23

Двое бойцов из Ростовской области убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военнослужащие Дмитрий Семендяев и Лев Ермаков убиты на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 545 бойцов из Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 сентября представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми на Украине не менее 543-х бойцов из Ростовской области.

Ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют поддержку от государства семьям убитых в специальной военной операции (СВО) бойцов, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

Военнослужащие Дмитрий Семендяев и Лев Ермаков убит в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила администрация муниципальной Межпоселенческой центральной библиотеки Песчанокопского района на сайте учреждения.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне СВО не менее 545 бойцов из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два бойца из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Военный из Ростова-на-Дону умер после ранения на Украине", "Военный из Ростовской области убит в боях".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 сентября 2024, 08:18

15 сентября 2024, 06:29

15 сентября 2024, 05:31

15 сентября 2024, 04:36

  • Уроженец ставропольской станицы убит на Украине

    В ходе специальной военной операции на Украине убит уроженец станицы Курской Ставропольского края Александр Минаев, сообщили местные власти. С начала СВО власти признали убитыми как минимум 478 бойцов из Ставропольского края.

15 сентября 2024, 03:37

  • Инициаторы проведения референдума по евроинтеграции Армении начали агиткампанию

    Сбор подписей для проведения референдума по евроинтеграции Армении пройдет как в обычном режиме, так и онлайн. Для этого создана соответствующая площадка на сайте Центризбиркома. Инициаторы проведения референдума уверены, что соберут необходимые 50 тысяч подписей. Единственный способ для Армении укрепить собственную безопасность и экономику - это стать часть Евросоюза и коллективного Запада, заявил лидер партии "Республика" Арам Саргсян.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи