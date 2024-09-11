Три бойца из Новолакского района убиты на Украине

11 сентября 2024, 18:06

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гусейн Шабанов, Батырхан Кубиев и Максим Гасанбеков убиты в боевых действиях, сообщили власти Новолакского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 998 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Пирмагамед Рамазанов стал 995-м участником военной операции на Украине из Дагестана, о смерти которого сообщалось официально.

Гусейн Щабанов родом из села Гамиях Новолакского района. В армии служил в Ленинградской области, после остался жить и работать остался в городе Тосно. Убит в ходе специальной военной операции 12 октября 2022 года, сообщила 9 сентября администрация Новолакского района.

Батырхан Кубиев после школы учился в педагогическом университете. Когда началась специальная военная операция, Батырхан подписал контракт на три месяца и отправился на передовую. Отслужив положенный срок по контракту, Батырхан вернулся домой. Спустя время вновь уехал в зону СВО. Он убит 28 апреля 2024 года в возрасте 40 лет, говорится в другом сообщении в Telegram-канале районной администрации, опубликованном в тот же день.

Максим Гасанбеков родился герой в селении Шушия Новолакского района. До начала военной операции работал в УФСИН, затем подписал контракт, служил старшим регулировщиком-радиорегулировщиком комендантской роты. С середины ноября связь с Максимом была утеряна, родные и близкие начали поиски любой информации о нем. Спустя семь месяцев активных поисков, Максима опознали. Он погиб в результате артиллерийского обстрела, ему было 39 лет, проинформировали районные власти 4 сентября.

аким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 998 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.