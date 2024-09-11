Жительница Адыгеи осуждена за сотрудничество с украинскими спецслужбами

11 сентября 2024, 04:20

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К четырем годам колонии общего режима приговорил суд жительницу Адыгеи Людмилу Тульскую. По данным ФСБ, она вступила в контакт с сотрудниками Службы безопасности Украины, предложила им собирать сведения о российских военных, а также склоняла родственника перейти на сторону ВСУ.

Жительница Адыгеи Людмила Тульская признана виновной в сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе.

По данным УФСБ России по республике Адыгея, Тульская предоставила сотрудника Службы безопасности Украины свои анкетные данные и подтвердила, что намерена оказывать им помощь в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Речь шла, в том числе, о сборе и передаче различной информации по их заданию, пишет 10 сентября "Интерфакс".

Представители Украины дали ей задание собрать информацию о военных объектах и военнослужащих на территории России, после чего женщину задержали.

Кроме того, по данным спецслужб, Тульская обсуждала с родственником, который отбывает наказание в исправительном учреждении и планирует заключить контракт с министерством обороны Российской Федерации на прохождение службы в зоне СВО, возможность его перехода на сторону ВСУ.

Женщину признали виновной по статье 274.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией) и приговорили к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Майкопский суд приговорил к шести с половиной годам заключения жительницу Адыгеи Викторию Гончарову, признав ее участницей запрещенного в России воинского формирования Украины и виновной в распространении заведомо ложной информации про российских военных. Верховный суд Адыгеи оставил приговор без изменения.

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