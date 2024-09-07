Азербайджанский легкоатлет стал двукратным паралимпийским чемпионом

07 сентября 2024, 20:41

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Орхан Асланов стал победителем паралимпийских игр в Париже по прыжкам в длину, это его второе паралимпийское золото. Всего у сборной Азербайджана девять медалей, в том числе четыре золотые.

Как писал "Кавказский узел", к 3 сентября атлеты из Азербайджана принесли своей сборной четыре медали, в том числе одно "золото".

Азербайджанский легкоатлет Орхан Асланов 7 сентября завоевал на паралимпийских играх в Париже золотую медаль в прыжках в длину в категории Т13 (нарушение зрения). 29-летний атлет прыгнул на 7 метров 29 сантиметров , став двукратным паралимпийским чемпионом, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Национальном паралимпийском комитете Азербайджана. Три года назад он занял первое место на паралимпийских играх в Токио.

Бегунья Ламия Велиева сегодня стала серебряным призером игр в беге на 400 метров в категории T13 (нарушение зрения), преодолев дистанцию за 55,09 секунды. Ранее, 3 сентября она стала победителем игр в беге на 100 метров.

При этом она установила мировой рекорд для спортсменом с ограниченными возможностям, пробежав стометровку за 11,76 секунды, отметили в паралимпийском комитете Азербайджана.

Кроме Асланова и Велиевой на паралимпиаде в Париже золотые медали завоевали еще два спортсмена из Азербайджана - Имамеддин Халилов (тхэквондо, 70 кг) и Саид Наджафзаде (прыжки в длину, T12).

В копилке сборной Азербайджана также две серебряные медали. Помимо Велиевой второе место на соревнованиях занял пловец Роман Салей. Он пришел к финишу вторым в заплыве на 100 метров на спине.

Три бронзовые медали Азербайджану принесли все тот же Салей (плавание, 100 метров вольным стилем), Вели Исрафилов (плавание, 100 метров брассом), Сабир Зейналов (тхэквондо, 58 кг).

"Кавказский узел" также писал, что с 24 августа по 5 сентября 2020 года проходили Паралимпийские игры в Токио. Азербайджан представляли 35 паралимпийцев – 23 мужчины и 12 женщин, они завоевали 14 золотых наград.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

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