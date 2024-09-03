03 сентября 2024, 12:54

Грузинский спортсмен установил мировой рекорд на Паралимпийских играх

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Грузинский атлет Гига Очхикидзе на Паралимпийских играх в Париже завоевал золотую медаль и установил мировой рекорд по толканию ядра. Атлеты из Азербайджана принесли своей сборной четыре медали, в том числе одно "золото".

Грузинские атлеты на Паралимпиаде в Париже завоевали две медали.

19-летняя паратхэквондистка Ана Джапаридзе завоевала "бронзу", а 33-летний Гига Очхикидзе завоевал золотую медаль по толканию ядра, передал 2 сентября на своем сайте грузинский "Первый канал".

Очхикидзе стал вторым в истории Грузии спортсменом-паралимпийцем, завоевавшим золотую медаль. Он показал результат 9,66 метра и установил мировой рекорд. На Паралимпийских играх в Париже в шести различных видах спорта участвуют 14 грузинских спортсменов, отметил Civil.ge.

Атлеты из Азербайджана завоевали четыре медали. "Золото" принесли паратаэквондист Имамеддин Халилов и Саид Наджафзаде, выступающий в прыжках в длину. Пловец Раман Салей завоевал "серебро". Бронзовую медаль принес паратаэквондист Сабир Зейналов, сообщил сегодня 1news.az.

Сборная Армении на Паралимпийских играх представляют три атлета – Грета Варданян, Смбат Карапетян и Саркис Степанян. Саргис Степанян выступил 30 августа. 4 сентября выступил Смбат Карапетян, а 6 сентября – Грета Варданян, сообщил "АрменПресс".

Степанян занял 10 место, уточнил 31 августа паблик "Армянский футбол" в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что с 24 августа по 5 сентября 2020 года проходили Паралимпийские игры в Токио. Азербайджан представляли 35 паралимпийцев – 23 мужчины и 12 женщин. Грузию представляли 14 атлетов, а Армения была представлена одним спортсменом.

Новости о выступлении представителей юга России и Южного Кавказа на Олимпиаде в Токио собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кавказ на Олимпиаде".

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Примечание:

"Азербайджанские паралимпийцы завоевали шесть золотых медалей на играх в Токио", "Дагестанский дзюдоист завоевал бронзу Паралимпиады в Токио", "Азербайджанские спортсмены завоевали три золотые медали на Паралимпиаде".

Автор: "Кавказский узел"

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