Многодетная семья в Нальчике добивается переселения из аварийного дома

06 сентября 2024, 01:57

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При расселении ветхих домов на Кабардинской улице в центре Нальчика власти отказались предоставить семье Алиевых с пятью детьми аналогичную жилплощадь. В течение семи лет семья остается в аварийном доме, которому грозит обрушение.

Марьяна Алиева вместе с пятью детьми и мужем, инвалидом первой группы, живет с 1996 года в аварийном доме без удобств в центре Нальчика. Дом Алиевых расположен на Кабардинской улице, на пешеходной ее части, которую местные жители называют «Арбатом».

В 2017 году, когда эту часть улицы реконструировали, жителей старых и ветхих домов отселяли на окраину Нальчика в новостройки в рамках федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Алиевы от переселения отказалась, поскольку вместо жилплощади по социальной норме им предлагали лишь однокомнатную квартиру, где не могла разместиться многодетная семья.

Марьяна Алиева многократно обращалась в администрацию Нальчика с просьбой предоставить ее семье жилплощадь. «Один из бывших мэров однажды мне сказал, что моей семье положена пятикомнатная квартира, но такие квартиры не строят, поэтому мне будет предоставлено две квартиры, трехкомнатная и двухкомнатная. Однако время шло, но нам ничего не выделяли, мои обращения оставались без результата», – рассказала женщина корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам Алиевой, в какой-то момент чиновники обещали ее семье двух двухкомнатную квартиру на Профсоюзной улице, но так и не дали ее. С началом массового расселения жителей старой части Нальчика Алиевым категорически отказывались предоставлять квартиру больше однокомнатной, хотя по закону семья могла претендовать как минимум на 68 квадратных метров - жилую площадь, равнозначную площади старого аварийного жилья.

«Мы отказались переезжать в однокомнатную квартиру, мы даже не стали ее смотреть. Я не знаю, какая там была площадь, думаю, что не было и 33 квадратных метров. Мы никак не смогли бы разместиться там», - пояснила Марьяна Алиева.

Семья осталась жить в аварийном доме, приватизировав его, тогда как городские власти о семье Алиевых забыли. Опустевшие дома вокруг не сносились, в них развелись многочисленные крысы, которые пробирались через прогрызенные отверстия и в их дом. Алиевым пришлось нанять людей и заплатить им за снос прилегающих к их дому строений, хотя проблему грызунов это не решило.

По словам Марьяны Алиевой, некоторое время назад за стеной дома прорвало подземную водопроводную трубу. Под зданием образовалась большая лужа, вода размывает слабый фундамент дома, что угрожает его обрушением, но коммунальные службы не спешат устранять аварию - по их данным, в этом квартале уже никто не живет.

«Они приехали, посмотрели и уехали», - говорит Алиева. В течение последующих нескольких дней никаких мер для ликвидации прорыва трубы принято не было. Своими силами малоимущая семья решить жилищную проблему не может, а власти, по словам женщины, не предлагают ей никакой альтернативной жилплощади.

Согласно статье 89 Жилищного кодекса России (ЖК РФ), жилое помещение, предоставляемое в связи с выселением, должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. Жилье в этом случае предоставляется не в связи с улучшением его жилищных условий, а по необходимости, обратил внимание нальчикский юрист Олег Сергеев.

Он отметил, что в таком случае переселяемый гражданин сохраняет право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилье, в соответствии со статьей 55 ЖК РФ. Согласно этой норме, семье Алиевых при выселении из занимаемого ветхого дома обязаны были предоставить не менее 68 квадратных метров жилой площади.

Комментариями администрации Нальчика в связи с ситуацией семьи Алиевых «Кавказский узел» пока не располагает.

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