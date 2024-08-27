Контрактник из Волгоградской области убит в зоне СВО

27 августа 2024, 12:53

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Военнослужащий-контрактник Юрий Бороменский убит на Украине, сообщили власти Киквидзенского района. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 909 бойцов из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 августа стало известно, что на Украине убит Данила Кузин из Камышина. Он стал, по меньшей мере, 908-м бойцом из Волгоградской области, который был официально признан убитым с начала специальной военной операции (СВО).

В зоне СВО убит уроженец села Мачеха военнослужащий-контрактник Юрий Бороменский, передал сегодня телеграм-канал "Новости Волгограда" со ссылкой на администрацию Киквидзенского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 909 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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