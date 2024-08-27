Кубанские дальнобойщики объявили голодовку из-за невыплаты им зарплат

27 августа 2024, 09:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В станице Динская Краснодарского края дальнобойщики записали видеообращение, в котором заявили о проведении голодовки из-за того, что работодатель несколько месяцев не выплачивает им зарплаты. Протестующие потребовали реакции властей.

Видеообращение дальнобойщиков из станицы Динской с жалобой, что компания "Арттэк" уже несколько месяцев не выплачивают им зарплату, 26 августа опубликовал "Блокнот Краснодар".

На кадрах ролика показаны около 30 человек. Они заявили, что объявляют бессрочную голодовку для того, чтобы привлечь внимание властей к своей проблеме. "Нам последнюю зарплату выдавали за май", – пояснил один из авторов обращения.

Голодовка будет проводиться, пока руководство транспортной компании полностью не погасит долг перед водителями, отметил он.

"Требуем, чтобы приехала прокуратура, УБЭП и кто-то из мэрии желательно", – добавил один из авторов обращения. Долг по зарплате перед водителями у работодателя за июнь, июль и частично за август, уточнил он.

К акции протеста подключились также жены тех дальнобойщиков, которые находятся в рейсе и которым не платят зарплаты. "У меня дети, их нужно собрать к 1 сентября в школу", – сказала на видео супруга одного из дальнобойщиков.

На жалобу дальнобойщиков отреагировала прокуратура. Ведомство отчиталось, что проводит проверку, в ходе которой оценит, насколько своевременно работодатель выплачивает дальнобойщикам зарплату, а также проведет проверку на соблюдение транспортной компанией трудового законодательства в целом, сообщило 26 августа ИА "KrasnodarMedia" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

На 09.35 мск 27 августа на сайте транспортной компании "Арттэк" и на сайте администрации Динского района нет комментариев относительно жалобы дальнобойщиков на невыплату зарплат.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.