26 августа 2024, 05:39

Бывший министр ЖКХ Ставрополья осужден условно за мошенничество

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ставрополе приговорил бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства края Романа Марченко и его заместителя к условным срокам, признав виновными в мошенничестве с бюджетными деньгами в период пандемии коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", в марте стало известно, что первый замминистра ЖКХ Ставрополья Евгений Маслов стал подозреваемым в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ, предусматривает до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2020 году он допустил завышение цены госконтрактов на проведение дезинфекции во время пандемии, а подрядчик был определен до подготовки закупочных процедур. Из 45 миллионов рублей, выделенных из бюджета региона на оплату работу, не менее 15 миллионов рублей были похищены, предположили следователи. В декабре 2022 года был арестован и бывший министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко, который занимал данный пост с 2016 года по лето 2022 года.

Бывший министр ЖКХ Ставропольского края Роман Марченко и его заместитель осуждены за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), пишет 24 августа 1777.ru.

Ленинский районный суд Ставрополя признал Марченко виновным и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом в полмиллиона рублей. Также его лишили права на три года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Его заместителю назначили три годам условно с аналогичными штрафом и испытательным сроком, информирует "Интерфакс".

Комментариями Марченко и его официальных представителей по поводу приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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Примечание:

"Новым министром ЖКХ Ставропольского края назначен Роман Марченко", "Ставропольский депутат заподозрен в многомиллионном хищении", "Подполковник полиции задержан на Ставрополье по делу о мошенничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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