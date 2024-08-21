Жители станицы Трехостровской попросили Путина восстановить право Сурковой участвовать в выборах

21 августа 2024, 21:58

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Отстранение от участия в выборах главы Трехостровского сельского поселения Светланы Сурковой неправомерно, но обращения граждан остались без ответа, а суды поддержали позицию избиркома, отказавшего действующей главе в регистрации, заявили участники схода в обращении к Путину и Бастрыкину. Суркова направила кассационную жалобу на решения районного и апелляционного судов.

Как писал "Кавказский узел", глава станицы Трехостровская Волгоградской области Светлана Суркова не допущена к выборам на эту должность. ТИК по Иловлинскому району (31 июля) и районный суд (9 августа) заявили о нарушении ею норм избирательного права. Суркова назвала это решение незаконным. В защиту главы поселения выступили местные жители, обратившиеся к руководству страны и области за помощью. 12 августа Светлана Суркова подала апелляционную жалобу в областной суд, попросив признать решение районного суда необоснованным и отменить его, однако суд оставил решение в силе. Решение суда возмутило жителей станицы.

Жители Трехостровского сельского поселения Иловлинского района Волгоградской области провели вечером 21 августа в станичном парке культуры и отдыха несанкционированный сход. В руках активисты держали плакаты "Верните Суркову в кандидаты на выборы", "Мы за честные выборы", "Требуем справедливости", "Наш выбор — наше право". В сходе участвовало 48 человек. Активисты записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, главе СК РФ Александру Бастрыкину и губернатору области Андрею Бочарову. Они сообщили, что их обращения, записанные и распространенные в сети Интернет ранее, власти проигнорировали. "Где нам искать законности, справедливости?", - спросили участники схода. По их словам, они готовы доверить благополучие поселения "проверенному главе" Светлане Сурковой. Но их доводы в защиту Сурковой "никто не слышит".

"Суды стоят не на стороне закона, отказывая восстановить нашу действующую главу поселения Суркову Светлану Юрьевну в её правах быть кандидатом на выборах главы нашего поселения. Следственный комитет отработал формально. По нашему обращению мы не получили толкового ответа. Всю незаконность действий ТИК Иловлинского района указали в кассационной жалобе, направленной в вышестоящий суд города Краснодара, так как на местном уровне Волгоградской области наши доводы и аргументы подкреплённые документами, поданными в суды Волгоградской области игнорируются и не рассматриваются", - заявили участники схода.

Активисты попросили восстановить их "право самим выбирать того главу поселения», кому они доверяют, "а не того удобного для района человека, которого они нам навязывают, не предоставляя право выбора".

"Просим вас проверить незаконность ТИКа Иловлинского района в отказе регистрации нашей действующей главы Сурковой как кандидата на выборы главы Трехостровского сельского поселения. Потому что мы уверены в том, что её незаконно устранили как неудобного району главы поселения", - сказали станичники.

Отдельно активисты обратились к губернатору Андрею Бочарову "Не спускайте данную ситуацию на тормозах, обратите ваше внимание и на нас тоже", - сказали они.

"Суркова, с самого начала своей работы на должности главы поселения, проявила себя как самоотверженный труженик. Она первая была на всех коллективных работах, которые сельский совет организовывал. Будь-то ремонт водопроводных труб, очистка кладбища, ремонт моста. Везде показывала пример. Такого главы у нас давно не было», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» участница схода Ирина Гуськова.

«Она (Суркова) молодец. За интересы станичников боролась. Без оглядки на районные власти, которые только проблемы нам создавали, а не помогали. Кто метит на пост главы, мы знаем. И не хотим его. А тот кандидат из Волгограда, от ЛДПР — он технический. Его для видимости выборов поставили", - сказал местный житель, представившийся Сергеем.

По данным Волгоградского избиркома, на пост главы Трехостровского сельского поселения претендуют "мастер леса" Иловлинского лесничества Сергей Иванов, представляющий партию "Единая Россия", и мастер цеха № 51 на предприятии "Каустик" Алексей Кононенко, представляющий ЛДПР. Иванов выдвигался на этот пост и в 2019 году, но его на выборах обошла самовыдвиженец Суркова Как следует из отчетов на сайте Иловлинского района, до проигрыша Сурковой Иванов занимал пост главы станицы Трехостровская.

"Нам нужно войти в федеральную целевую программу «Чистая вода». Суркова добивалась от районных властей включения нашего поселения в эту программу. Но там другие планы и на наше поселение, и на наши земли", - возмутилась женщина, представившаяся Еленой.

Участники схода сообщили корреспонденту, что никакой "особой избирательной кампании" в селе оппоненты Сурковой не проводят.

"Так, подговаривают некоторых (избирателей), обещают. Ну какие у них программы, я их нигде не читал", - сказал на правах анонимности житель станицы Трехостровской. Через полчаса после начала акции станичники стали расходиться по домам.

Глава поселения Светлана Суркова сход не посетила. Сегодня она отправила в 4-й кассационный суд Краснодара кассационную жалобу на решение Иловлинского районного суда (от 9 августа) и на апелляционное определение Волгоградского областного суда (от 16 августа). Обе судебных инстанции подтвердили правильность решения ТИКа об отстранении Сурковой от участия в выборах главы Трехостровского сельского поселения. В кассационной жалобе Суркова заявила, что не согласна с этими решениями и считает их незаконными, необоснованными и подлежащими отмене. Суркова пояснила, что 22 июля она представила в ТИК уведомление о том, что финансирование своей избирательной кампании не проводит, что специальный избирательный счет она формирует за счет собственных средств - в пределах 15 тысяч рубле, подтвердив это документами.При этом оказалось, что на уведомлении о создании избирательного фонда не было отметок ТИК о принятии его как входящего документа.

"Таким образом, выводы, изложенные в обжалуемых судебных актах, о том, что "22 июля Суркова представила в ТИК Иловлинского района документы на регистрацию: <...> уведомление о создании избирательного фонда без открытия специального избирательного счета в кредитной организации за счет собственных средств в пределах 15 тысяч рублей установленной формы" не соответствуют, а точнее противоречат, обстоятельствам административного дела", - утверждается в кассационной жалобе.

Суркова также сообщила, что «предоставила достаточное количество достоверных подписей избирателей для регистрации». В то время как основанием для отказа в регистрации ее как кандидата «является недостаточное количество достоверных подписей". При этом Суркова указала на то, что ТИК «признавала все предоставленные подписи достоверными» (протокол заседания от 28 июля,16-15 мск).

"Отсутствие оплаты изготовления подписных листов не является нарушением оформления подписных листов, так как ни форма подписных листов, ни указываемые в них сведения не зависят от оплаты изготовления подписных листов. Таким образом, оплата (либо отсутствие оплаты) изготовления подписных листов никак не затрагивает сам порядок сбора подписей избирателей, на выборах в органы местного самоуправления подписи могут собираться не со дня оплаты изготовления подписных листов (как это предусмотрено на выборах в федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской Федерации), а со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата», - утверждается в кассационной жалобе Сурковой.

Суркова сослалась на положение пункта 5 статьи 37 Закона N67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», которая «препятствует признанию подписей избирателей недействительными по мотиву отсутствия оплаты изготовления подписных листов из избирательного фонда кандидата».

Она также сообщила в кассационной жалобе, что 27 июля ТИК каких-либо нарушений, связанных с порядком изготовления подписных листов, не выявила, ее, как кандидата, за три дня о них не уведомила.

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