Ростовский суд осудил гражданина Украины за пособничество терроризму

15 августа 2024, 02:26

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К семи годам колонии приговорил Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону гражданина Украины Александра Короля, признав его виновным в пособничестве террористической организации.

Александр Король проживал в Макеевке, где занимался строительным бизнесом.

По данным следствия, Король состоял в одном из террористических сообществ, запрещенных на территории Российской Федерации. Он создавал карты российских военных объектов и собирал другую секретную информацию для ее последующей передачи украинской разведке, пишет 14 августа ТАСС.

Первоначально Королю предъявили обвинение по статье 276 (шпионаж) и части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе) Уголовного кодекса России. Суд, однако, переквалифицировал дело на пособничество террористической организации, постановил признать Короля виновным и приговорил его к семи годам колонии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце мая Ростовский областной суд приговорил гражданина Украины Ивана Милованова к 10 годам лишения свободы, признав виновным в шпионаже.

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