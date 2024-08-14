Приостановлена выдача разрешения на строительство Пальмового острова в Батуми

14 августа 2024, 05:01

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Национальное агентство окружающей среды Грузии не выдало разрешение на строительство искусственного острова в Батуми, сославшись на то, что компания-застройщик должна согласовать некоторые моменты с Батумским нефтяным терминалом.

"Кавказский узел" писал, что активисты на акции протеста 21 сентября 2021 года выступили против строительства искусственного острова в виде пальмы в батумской бухте. Участники акции протеста указали, что сооружение Пальмового острова в Аджарии потребует значительных вложений, в то время как в регионе накопилось много острых социальных проблем. В сентябре 2022 года премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил о начале строительства острова, несмотря на протесты жителей Батуми.

Национальное агентство окружающей среды Грузии приостановило процесс выдачи разрешения на строительство искусственного острова в Батуми, пишет 31 августа "Интерпрессньюс".

Глава агентства Васил Гедеванишвили обратился к компании, которая должна осуществлять строительство острова, и сообщил, что до получения уточненной информации и документации нет возможности выдать решение об экологической безопасности строительства. В частности, речь идет об отсутствии соглашения компании-застройщика и нефтяного терминала "Терминал 1". Ведомство отметило, что "Терминал 1" считает недопустимым строительство острова на основании предоставленного проекта.

Управляющая компания Батумского нефтяного терминала "Терминал 1" провело исследование, по предварительным результатам которого она считает недопустимым строительство острова на основании представленного проекта. В частности, проектная территория острова охватывает участок входа-маневрирования и стоянки морских нефтяных танкеров, следующих к причалу "Терминал 1". Об этом компания предупреждала еще на стадии рассмотрения проекта строительства острова. "В направлении маршрута порта и входа судов ООО "Терминал 1" передвигается тяжелая техника, перемещаются люди, они приближаются к месту перевалки, где даже просто вносить телефон взрывоопасно, не говоря уже о возможности саботажа с открытой территории", - цитирует издание письмо директора ООО "Терминал 1".

"Кавказский узел" также писал, что жители Батуми неоднократно выходили на акции протеста против строительства высоток. Так, 4 января 2021 года в городе прошла акция протеста против строительства нового отеля "Амбассадор" на месте бывшей бальнеологической клиники. 24 января 2021 года участники акции протеста заявили, что строительство 16-этажного отеля в Батуми нарушает архитектурный стиль старого города. Бессистемное строительство высотных зданий в Батуми не прекратится даже после того, как парламент Грузии одобрит новые правила застройки города, так как во всех органах власти большинство принадлежит правящей партии, указали в июле аджарские активисты.

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