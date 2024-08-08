Дело Фазиля Гасымова дошло до суда

08 августа 2024, 16:22

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Уголовное дело против экономиста Фазиля Гасымова, который 56-е сутки продолжает голодовку с требованием прекращения преследования, поступило в Бакинский суд по тяжким преступлениям. На предварительном заседании будет подано ходатайство о переводе экономиста под домашний арест, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня ученый-экономист Фазиль Гасымов объявил голодовку в СИЗО, требуя прекращения уголовного преследования. 26 июля, на 43-и сутки голодовки, он был переведен в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Условия содержания Гасымова не соответствуют требованиям Минюста Азербайджана, за ним нет должного медицинского наблюдения, заявила 3 августа его адвокат. Представители омбудсмена Азербайджана 6 августа встретились с Гасымовым, после чего заверили адвоката, что добились улучшения условий содержания Гасымова и медицинского контроля за его состоянием.

В августе 2023 года Фазиль Гасымов был задержан в Турции и доставлен в Азербайджан, где арестован по обвинению в изготовлении поддельных денег. Провластные СМИ связали арест Гасымова с делом Губада Ибадоглу, которому предъявлено аналогичное обвинение. В начале расследования Гасымова под пытками заставили дать показания против Ибадоглу, но потом он отказался от них, сообщил правозащитник Руфат Сафаров. Фазиль Гасымов также рассказал адвокату о насилии, которое силовики применили к нему, чтобы добиться признательных показаний.

Уголовное дело против Гасымова поступило для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщила корреспонденту "Кавказского узл" адвокат экономиста Ровшана Рагимова. Дело будет рассматривать судейский состав под председательством судьи Махиры Керимовой, подготовительное заседание назначено на 15 августа, добавил Рагимова.

По ее словам, защита на подготовительном заседании будет ходатайствовать о прекращении дела ввиду отсутствия достаточных оснований для уголовного преследования Гасымова. В случае отклонения этого ходатайства защита будет просить об изменении меры пресечения на домашний арест, подчеркнула Рагимова.

"Фазиль Гасымов 56-е сутки проводит голодовку в знак протеста против необоснованного уголовного преследования. Изменение меры пресечения на домашний арест может восстановить у него доверие к справедливому правосудию и способствовать прекращению голодовки", - отметила адвокат.

Брат экономиста Назим Гасымов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в последние три дня Фазиль не звонил близким. "Мы сильно тревожимся за него", - отметил Гасымов.

По его словам, 8 августа по телефону в лечебном учреждении Пенитенциарной службы подтвердили продолжение экономистом голодовки. "Нам говорят, Фазиль под наблюдением врачей. Но 56-е сутки проводит голодовку, уже у него нет сил. В любой момент может так случиться, что врачи окажутся бессильны ему помочь", - отметил Гасымов.

Адвокат Рагимова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что 9 августа планирует посетить Ф.Гасымова в тюремном госпитале.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

Сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям подтвердил, что подготовительное заседание по делу Гасымова назначено на 15 августа.

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