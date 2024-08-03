Власти Южной Осетии отменили преподавание на грузинском языке в школах Ахалгори

03 августа 2024, 06:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В текущем году в школах приграничного села Ахалгори, находящегося под контролем властей Южной Осетии, будет прекращено преподавание на грузинском языке. Власти Грузии не предпринимают должных политических, дипломатических, а также правовых усилий, и это привело к тому, что жителей Ахалгори лишили образования на родном языке, считают опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

По данным Института исследования демократии (DRI), с сентября текущего года в приграничном селе Ахалгори будет прекращено преподавание на грузинском языке.

Переход преподавания в школах на русский язык в Ахалгори серьезно ухудшит качество образования. Учителям трудно преподавать на русском языке, так как они получили образование на грузинском. Из шести школ, действующих в Ахалгорском районе, две школы в Коринфе и Боли с сентября будут закрыты. Официальная причина – отсутствие учеников. В обоих учебных заведениях ученики обучались до 9 класса, отметили правозащитники, заявление которых перевел корреспондент "Кавказского узла".

В 1922-1990 годах Ленингорский район был частью Юго-Осетинской автономной области. 11 декабря 1990 года Верховный Совет Грузинской ССР упразднил автономию Южной Осетии, район был переименован в Ахалгорский (в переводе – Новогорский). В ходе событий 8-12 августа 2008 года военные действия не коснулись Ленингорского района, но его покинули грузинские полицейские, служащие администрации, часть грузинского населения. На его территории были размещены российские воинские подразделения и южноосетинские силовики. Однако Ленингорский район зависит от Грузии в вопросах энергоснабжения и транспортных коммуникаций.

"Лишение права на образование – доступа к нему на родном языке – нарушает качество образования. Согласно прецедентному праву, установленному Европейским судом по правам человека, даже несмотря на то, что Грузия не в состоянии осуществлять эффективный контроль над оккупированным Цхинвальским регионом, государство Грузия должно активизировать политические, правовые и дипломатические усилия по обеспечению образования населения Ахалгорского района на родном языке", – отметил Институт исследования демократии.

Отмена преподавания на грузинском языке в Ахалгори является следствием недоработок властей Грузии, считает депутат парламент страны от объединения "Свободы" Нато Чхеидзе.

"Если в Ахалгори прекратят обучение на грузинском языке, это будет результатом несвоевременной работы нынешнего правительства Грузии. То, чего действительно хотят люди, будет ясно показано на осенних выборах. Сейчас создается впечатление, что народ больше не доверяет правительству, и если это недоверие подтвердится легитимно, то новая власть будет работать по-новому и не допустит некоторые печальные, мягко говоря, огрехи", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Грузии должны были принять шаги на упреждение, чтобы исключить отмену преподавания на грузинском языке в Ахалгори, однако ничего не сделали, заявил корреспонденту "Кавказского узла" конфликтолог, бывший министр по вопросам реинтеграции Грузии Паата Закареишвили.

К сожалению, это проблема не только Ахогорского, но и Гальского региона. Мы поднимаем этот вопрос на всех международных платформах. Право на получение образования и доступ к нему на родном языке – это неотъемлемое право человека, отметила советника Народного защитника Грузии Мэри Кочламазашвили.

Грузия считает Южную Осетию оккупированной Россией территорией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Южной Осетии, а также Абхазии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.