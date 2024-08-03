03 августа 2024, 05:22

Кубанский чиновник осужден за махинации по нацпроекту

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Суд признал бывшего главу департамента цифровизации и связи Краснодарского края Евгения Юшкова виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорил к двум годам принудительных работ. По данным следствия, он подписал акты о приеме работ в рамках национального проекта "Цифровая экономика", хотя на самом деле они не были выполнены.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года стало известно, что руководитель департамента цифровизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков был заподозрен в махинациях. По данным ФСБ, он подписал акты о приеме работ, которые на самом деле не были выполнены.

Бывший глава департамента цифровизации и связи Краснодарского края Евгений Юшков признан виновным в злоупотреблении полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), пишет 2 августа "Коммерсант".

По данным следствия, в 2020 году Юшков без проверки принял у исполнителя по госконтракту работу по созданию телекоммуникационной инфраструктуры региональной мультисервисной сети краевой администрации. Работы проводились в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

По договору исполнитель по госконтракту должен быть поставить сервера, вычислительные комплексы и коммутатор. Стоимость контракта составила 69,5 миллиона рублей. По словам гособвинителя, установленное оборудование не соответствовало заявленным в техзадании количественным и качественным характеристикам, а пусконаладочные работы проведены не были. Юшков, зная об этом, подписал акт приема-передачи товара, чем создал условия для незаконного получения исполнителем 1,3 миллиона рублей.

Октябрьский районный суд Краснодара счел вину Юшкова доказанной и приговорил его к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Сам бывший чиновник вину не признал. Адвокат Юшкова Никита Карпович заявил, что приговор будет обжалован.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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