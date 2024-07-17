Приговор Ибадулаеву оставлен в силе

17 июля 2024, 05:42

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Кассационный суд оставил в силе приговор жителю Махачкалы Махмуду Ибадулаеву, осужденному за участие в деятельности "Союза славянских сил Руси"*, рассказала адвокат Патимат Абдулаева.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года суд приговорил махачкалинца Махмуда Ибадулаева к двум годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). По данным суда, Ибадулаев был активным участником "Союза славянских сил Руси"*. 15 февраля Верховный суд Дагестана оставил приговор в силе. 10 июня стало известно, что на приговор Ибадулаеву подана кассация.

Пятый кассационный суд 16 июля оставил без изменений приговор жителю Махачкалы Махмуду Ибадулаеву, осужденному за участие в деятельности «Союза славянских сил Руси»*, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Патимат Абдулаева.

«Я говорила на заседании: "Законодательство требует, чтобы в случае, если организация, в участии в которой его обвиняют, была признана экстремистской, это должно быть опубликовано в «Российской газете». Где эта публикация?" А материалах дела никаких следов подобной публикации нет. Тем более, что непонятно, была ли связь у этой организации из республики Коми с махачкалинской организацией (в приговоре суда от 11 июля 2019 года по делу МОО «СССР»*, в связи с которым обвиняли организацию, в которой принадлежал Ибадулаев, следует, что оно не было зарегистрировано в качестве юридического лица, а регионы, где действовали его подразделения в приговоре, обозначены не были). Есть еще решение пленума Верховного суда, которое говорит, что лицо можно привлечь к уголовной ответственности по статье 282.2 УК РФ. только если оно продолжало заниматься экстремистской деятельностью после официального опубликования сведений о признании соответствующей организации экстремистской и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации по решению суда. Кроме того, предъявленное обвинение не соответствуют понятию «экстремистская деятельность (экстремизм)» в статье 1 федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Они долго сидели, даже удивительно, видимо, понимали, что здесь все не так, но оставили. Так что в одно ухо влетело - в другое вылетело. В итоге мы оба, и я, и Ибадулаев, заявили о недоверии к судебной системе ввиду того, что она превратилась в придаток исполнительной власти. Отвод не дали, но недоверие заявили. Таким образом с этим приговором дно оказывается пробито уже трижды», - отметила она.

Абдулаева подчеркнула, что будет обжаловать это решение. «Мы подадим жалобу в Верховный суд, там этим будет заниматься Коллегия по уголовным делам. И тут мы попадаем под механизм выборочной кассации, когда дело передается одному судье на изучение. И уже он, основываясь на приговорах нижестоящих судов и предоставленных нами дополнительных документах, решает, есть ли основания для истребования уголовного дела или нет. Если он решит, что основания есть, и дело истребуют, то это почти всегда означает успех. Но чаще судьи просто присылают письмо, в котором пишут, что оснований для истребования нет, все было решено правильно и по закону», - рассказала она.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал в марте 2023 года "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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