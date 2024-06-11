Защита махачкалинца Ибадулаева обжаловала приговор в кассационном суде

11 июня 2024, 04:49

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На приговор жителю Махачкалы Махмуду Ибадулаеву, осужденному за участие в деятельности "Союза славянских сил Руси"*, подана кассационная жалоба, рассказала адвокат Патимат Абдулаева. По ее словам, Ибадулаев - единственный из "граждан СССР"*, кто отказался признать вину.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года суд приговорил махачкалинца Махмуда Ибадулаева к двум годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ). По данным суда, Ибадулаев был активным участником "Союза славянских сил Руси"*. 15 февраля Верховный суд Дагестана оставил приговор в силе.

Адвокат жителя Махачкалы Махмуда Ибадулаева, осужденному за участие в деятельности "Союза славянских сил Руси"*, Патимат Абдулаева рассказала 10 июня корреспонденту «Кавказского узла», что подала кассационную жалобу на приговор.

Говоря о своих аргументах в жалобе, Абдулаева отметила, что прежде всего она обратила внимание на то, что диспозиция части 2 статьи 282.2 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации признаны террористическими. При этом, согласно российскому законодательству, данный перечень должен быть опубликован не только на сайте Министерства юстиции, но и в «Российской газете». Кроме того, в соответствии с пунктом 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 3 ноября 2016 года №41, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьей 282.2 УК РФ, если они совершены после официального опубликования сведений о признании соответствующей организации экстремистской и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации по решению суда. «Однако в материалах уголовного дела не имеется информации об официальном опубликовании в «Российской газете» сведений о запрете деятельности межрегионального общественного объединения (МОО) «Союз славянских сил Руси»* на основании решения Верховного суда Республики Коми от 11 июля 2019 года [...] Также материалы дела не содержат судебное постановление о запрете деятельности «исполнительного комитета «Махачкалинского городского совета народных депутатов ДАССР в составе РСФСР/СССР», в принадлежности к которому обвиняют Ибадулаева», - заявила адвокат.

По ее словам, о публикации в "Российской газете она говорила во время рассмотрения апелляционной жалобы. «Я говорила на апелляции: "Покажите мне публикацию в "Российской газете". А 24 тома дела я даже смотреть не стала, поскольку это мусор. Но мне так и не показали этой публикации», - подчеркнула Абдулаева.

Адвокат также отметила, что обвинение Ибадулаева основано на юридически несостоятельном утверждении о том, что «исполнительный комитет «Махачкалинского городского совета народных депутатов ДАССР в составе РСФСР/СССР» являлся структурным подразделением запрещенного МОО «СССР»*. При этом из решения Верховного суда Республики Коми от 11 июля 2019г. следует, что МОО «СССР» не было зарегистрировано в качестве юридического лица, а регионы, где действовали его подразделения в приговоре, обозначены не были.

Абдулаева подчеркнула, что описание деяния Ибадулаева не соответствуют понятию «экстремистская деятельность (экстремизм)» в статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», поскольку ему не было предъявлено обвинение в совершении действий, соединенных с насилием либо угрозой его применения, как и совершении иных действий, обозначенных в законе как проявления экстремизма.

Ибадулаев оказался единственным из «граждан СССР», отказавшихся признавать свою вину, также отметила адвокат. «Их посадили под стражу и большинство с перепугу признали себя виноватыми, а он отказался. А в итоге апелляции ему заменили реальный срок на условный», - отметила она.

Сам 58-летний Махмуд Ибадулаев рассказал «Кавказскому узлу», что получил высшее образование, много лет работал в охране, в том числе десять лет – на объектах «Газпрома», а затем в системе техобслуживания газовых сетей. Сейчас же он временно является безработным. Он также рассказал, что во время пребывания в СИЗО подвергся избиению из-за того, что не хотел каждое утро разворачиваться лицом к стене во время обыска. «Я посмотрел соответствующий приказ министерства юстиции, не нашел там пункта о том, что заключенный должен так стоять и заявил, что я этого делать не буду. Тогда меня стали поворачивать силой», - отметил Ибадулаев. Тогда он пожелал одному из охранников, чтобы его дети тоже оказались в тюрьме, после чего был избит почти до потери сознания. По его жалобе никаких мер принято не было.

Ибадулаев подтвердил, что действительно называл Российскую Федерацию «коммерческой структурой» и предлагал не платить коммунальные платежи, но, по его словам, согласно закону «О противодействии экстремистской деятельности», эти слова не являются экстремизмом. Он также пожаловался, что, несмотря на отказ от услуг адвоката-предшественника Патимат Абдулаевой, от него все равно потребовали заплатить за ее услуги 45 000 рублей.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал в марте 2023 года "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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