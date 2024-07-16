Четыре беспилотника сбиты на севере Ростовской области

16 июля 2024, 04:29

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Силами ПВО на севере Ростовской области сбиты четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Василий Голубев.

"Кавказский узел" также писал, что после начала спецоперации на Украине Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. 13 июля на нефтебазе в Цимлянском районе возник пожар после атаки БПЛА.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что около 04.00 мск сегодня, 16 июля на севере региона силами ПВО были уничтожены четыре беспилотника.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. При этом Голубев отметил, что отражение воздушной атаки продолжается.

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