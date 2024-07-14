Названа дата начала работ по сносу аварийного дома на Нариманова

14 июля 2024, 01:44

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Снос аварийного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, часть которого обрушилась в конце января, начнется 15 июля и продлится до 18 июля, сообщили местные власти.

Как писал "Кавказский узел", 27 января начала разрушаться стена пятиэтажного дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону. Были эвакуированы 95 человек. Позднее в доме обрушился первый подъезд. 11 февраля стало известно, что власти приняли решение увеличить выплаты по потере имущества для жильцов с 30 тысяч до 100 тысяч рублей. 20 февраля две жительницы рухнувшего дома провели одиночные пикеты, возмущаясь несправедливыми суммами компенсаций за утраченные квартиры.

Работы по сносу аварийного пятиэтажного дома на улице Нариманова 72/3 начнутся 15 июля, пишет 13 июля 1rnd.ru со ссылкой на местные власти.

Продлятся работы всего три дня - до 18 июля. По данным департамента автомобильных дорог организации дорожного движения Ростова-на-Дону, для проведения работ будет временно прекращено движение транспорта по улице Нариманова от переулка Кошевого до переулка Тбилисского с 08.00 мск 15 июля до 23.59 мск 18 июля. Что будет построено на месте снесенной многоэтажки- пока не сообщается, информирует 161.ru.

Напомним, что 21 апреля жильцы пятиэтажки на улице Нариманова в видеообращении пожаловались, что спустя 2,5 месяца после обрушения подъезда не могут забрать из квартир свои вещи из-за бездействия чиновников. 21 мая силовики не смогли сдержать жителей дома на улице Нариманова в Ростове-на-Дону, которым после эвакуации в конце января из-за опасности обрушения не разрешали забрать вещи. Экспертиза заключила, что пребывание в доме опасно, и здание может обрушиться в любой момент, заявил глава города, а его заместитель сообщил жильцам, что власти уже компенсировали жителям полную потерю имущества, выплатив по сто тысяч рублей. Около 20 собственников квартир были задержаны, когда пытались забрать свои вещи. Силовики проверили документы и вынесенные из дома вещи и взяли объяснения, рассказала депутат гордумы Ростова-на-Дону Наталья Оськина.

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