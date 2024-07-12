Власти сообщили об убитом на Украине контрактнике из Дагестана

12 июля 2024, 15:46

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Руслан Алиев убит в боевых действиях, сообщила администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 942 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Ибрагимов стал как минимум 941-м бойцом из Дагестана, официально признанным убитым в военной операции на Украине.

Руслан Алиев, уроженец села Чонтаул Кизилюртовского района, убит в январе 2024 года. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Контракт он подписал в декабре 2023 года служил разведчиком в звании рядового, сообщила сегодня администрация Кизилюртовского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным бойца ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 942 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список бойцов из регионов СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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