Элиста стала аутсайдером рейтинга городов России по уровню зарплат

08 июля 2024, 01:44

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Последнее место в рейтинге крупнейших городов России по уровню зарплат с учетом отрасли заняла Элиста, где больше всего получают госслужащие. Их коллеги из Майкопа, Владикавказа, Черкесска, Грозного и Магаса также расположились в хвосте рейтинга.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге крупнейших городов России по уровню зарплат с учетом отрасли последнее место заняла Элиста, где госслужащие получают в среднем 45 тысяч рублей в месяц. В хвосте рейтинга также расположились их коллеги из Майкопа, Владикавказа, Магаса, Черкесска и Грозного.

Очередной рейтинг крупнейших городов России по уровню зарплат с учетом отрасли опубликовало сегодня, 8 июля, РИА "Новости". В нем учитываются данные о постоянных сотрудниках крупных и средних организаций, где занято не менее 3% работников региона. Из рейтинга следует, что больше всего в стране получают работники добывающей отрасли из Южно-Сахалинска - 443 тысячи рублей в месяц.

Среди регионов России самое высокое место в рейтинге заняла Астрахань (18-е место), где сотрудники добывающей отрасли получают в среднем 130 тысяч рублей в месяц. На 22-м месте - Ростов-на-Дону, работники сферы банков и финансовых услуг в котором получают в среднем 125 тысяч рублей в месяц, на 24-м месте - их краснодарские коллеги, которые получают чуть меньше - 118 тысяч рублей в месяц.

В Сочи, которые занял 34-е место рейтинга, больше всех получают работники сферы развлечений и спорта - 105 тысяч рублей в месяц, а в Новороссийске (54-е место) хорошо дела идут у работников строительной индустрии (88 тысяч рублей в месяц). По соседству (55-е место) расположился Ставрополь, где банковские и финансовые работники получают также 88 тысяч рублей в месяц.

Работники профессиональной и научной деятельности из Таганрога (72-е место) получают в среднем 79 тысяч рублей в месяц, а их коллеги из Волгограда (77-е место) - 74 тысячи рублей в месяц.

В Махачкале (85-е место) больше всех получают госслужащие (70 тысяч рублей в месяц), в Магасе (91-е место) - их коллеги (63 тысячи рублей), в Грозном (92-е место) - тоже сотрудники госслужбы (62 тысячи рублей в месяц), как и в Черкесске (94-е место), где они получают 59 тысяч рублей в месяц, а также во Владикавказе (95-е место), где их зарплата составляет 55 тысяч рублей в месяц.

Наконец замыкают рейтинг госслужащие из Майкопа (98-е место) с 53 тысячами рублей в месяц и Элисты (100-е место) с 50 тысячами рублей в месяц.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.