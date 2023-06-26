Элиста оказалась в хвосте рейтинга крупнейших городов по уровню зарплат

26 июня 2023, 04:49

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Последнее место рейтинга регионов России по уровню зарплат с учетом отрасли заняла Элиста, где госслужащие получают в среднем 45 тысяч рублей в месяц. В хвосте рейтинга также расположились их коллеги из Майкопа, Владикавказа, Магаса, Черкесска и Грозного.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по самой высокой зарплате с учетом отрасли за 2022 год предпоследнее место заняла Калмыкия, где самая высокая зарплата - 41 тысяча рублей. Столько получают госслужащие.

Рейтинг крупнейших городов России по уровню зарплат с учетом отрасли опубликовало сегодня РИА "Новости". В нем указаны самые высокооплачиваемые профессии в 100 крупнейших городах России за период с 1 апреля 2022 года по 1 апреля 2023 года. За основу взяты данные Росстата.

Самые высокие зарплаты среди городов юга России получают работники добывающей отрасли в Астрахани (131 тысяча рублей и 14 место рейтинга). На 30 месте работники сферы IT и связи из Краснодара (91 тысяча рублей), на 46 месте - сотрудники банков и финансовой сферы из Ростова-на-Дону (80 тысяч рублей), на 52 месте - работники сферы транспортировки и хранения из Новороссийска (75 тысяч рублей), на 61 месте - работники сферы развлечения и спорта из Сочи (71 тысяча рублей), на 64 месте - работники в области профессиональной и научной деятельности из Таганрога (67 тысяч рублей), на 65 - занятые в сфере профессиональной и научной деятельности жители Волгограда (66 тысяч рублей).

69 место заняли ставропольцы, работающие в банках и финансовых организациях (65 тысяч рублей), 80 место - госслужащие из Махачкалы (58 тысяч рублей), 86 место - госслужащие Грозного (54 тысячи рублей), 90 место - госслужащие из Черкесска (51 тысяча рублей). Их коллеги из Магаса заняли 92 место (50 тысяч рублей), Владикавказа - 93 место (49 тысяч рублей), Майкопа - 95 место (48 тысяч рублей). Госслужащие Элисты заняли последнее, 100-е место рейтинга, они получают в среднем 45 тысяч рублей в месяц.

Самые же высокие зарплаты - у работников банков и финансовых организаций из Москвы, они получают 227 тысяч рублей в месяц в среднем.

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