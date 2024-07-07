Вандал заехал на внедорожнике на каскадную лестницу в парке Черкесска

07 июля 2024, 11:12

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39-летний местный житель заехал на внедорожнике на каскадную лестницу в парке "Зеленый Остров" в Черкесске. Силовикам он пояснил, что сделал это из-за спора со своим знакомым. МВД отчиталось, что на водителя машины заведено уголовное дело по статьям о вандализме и повреждении имущества.

Видео, на котором житель Черкесска заехал на каскадную лестницу в парке "Зеленый Остров", опубликовано 6 июля в Instagram*-паблике tut_kchr09.

На кадрах показан внедорожник, который заехал на лестницу и, преодолев одну ее часть, остановился, поскольку лег днищем на конструкцию. Водитель машины прибавил газ, пытаясь добиться, чтобы машина преодолела препятствие. Ему удалось это сделать, но автомобиль, преодолев следующую часть лестницы, снова застрял. Водитель далее попытался безуспешно преодолеть и это препятствие. На этом видео обрывается.

Этот ролик в Instagram*-паблике tut_kchr09, на который подписано около 96,2 тысячи пользователей, на 11.05 мск 7 июля набрал 33 отметки "нравится" и 11 комментариев.

"Кроме как у нас, кто еще это сделает? Только в порядок привели "Зеленый Остров" – и на тебе", – написала 543elvira.

"Ну, что тут скажешь, деньги есть, а ума не нажил", – считает xmm1806.

"Вопрос ещё до сих пор с товарищем не решён?" – поинтересовался пользователь bai26.04z2007kub.

За рулем автомобиля находился 39-летний местный житель, он пояснил, что заехал на лестницу, поскольку поспорил со своим знакомым, который снял его действия на видео. Водитель машины обвинен по статье 214 УК РФ "Вандализм" (предусматривает до трех лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла") и по статье 167 УК РФ "Умышленное повреждение имущества" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), сообщило МВД по Карачаево-Черкесии в своем телеграм-канале.

Этот пост в телеграм-канале МВД по Карачаево-Черкесии, на который подписано более 12,3 тысячи пользователей, на 11.05 мск 7 июля набрал около 4,4 тысячи просмотров и 13 комментариев. Большая часть их авторов осудила действия вандала.

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