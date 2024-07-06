Жительница Сочи оштрафована за дискредитацию армии

06 июля 2024, 01:22

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Суд в Сочи оштрафовал на 50 тысяч рублей местную жительницу Софью Мусину за публикацию в соцсети, признанную дискредитирующей действия российской армии.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Жительница Сочи Софья Мусина оштрафована на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии, сообщает 5 июля "ОВД-Инфо (Медиапроект "ОВД-Инфо" признан иностранным агентом)".

Решение по делу Мусиной вынес Центральный районный суд Сочи. Поводом для составления административного протокола по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ стала публикация в одной из соцсетей "измененного флага России с тремя равновеликими горизонтальными полосами, на котором красная заменена белой", который используется протестующими против проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жительница Краснодара Марина Павлова оштрафована за дискредитацию российской армии из-за репоста в соцсети с критикой действий российских военных на Украине.

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