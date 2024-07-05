Житель Михайловска подал жалобу в Комитет по правам человека ООН

05 июля 2024, 17:19

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Шесть штрафов по статье о дискредитации армии за выражение личного мнения неправомерны и нарушают права человека, заявил житель Михайловска Виталий Федоренко в жалобе в Комитет по правам человека ООН.

Как писал "Кавказский узел", житель Михайловска Виталий Федоренко был оштрафован на 180 тысяч рублей за посты в соцсетях,которые суд признал дискредитацией российской армии якобы дискредитирующие армию РФ. Он обжаловал эти шесть решений, но апелляционный суд оставил их в силе.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. После этого жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сегодня представитель Федоренко подал жалобу в Комитет по правам человека (КПЧ) ООН. В ней говорится (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") о множестве нарушений, допущенных судом в отношении Федоренко. Так, в марте 2024 года Шпаковский районный суд Ставропольского края рассмотрел дело в отношении Федоренко по факту публикации от 15 февраля 2024 года. "Суд не раскрыл содержание публикации (комментария), но указал, что публикация размещена 15 февраля 2024 года в 22 часа 43 минуты, хотя в протоколе [сотрудника полиции] отмечено, что публикация сделана 15 февраля 2024 года в 17 часов 15 минут", - говорится в жалобе. То есть суд фактически привлек Федоренко к ответственности за другую публикацию, а не за ту, которая была указана в протоколе об административном правонарушении. При этом Федоренко свою вину не признавал, настаивал на праве иметь личное мнение и отмечал, что в его действиях нет состава административного правонарушения.

То же самое произошло и с другим решением Шпаковского суда относительно другой публикации Федоренко. О какой публикации идет речь, суд не раскрыл, но оштрафовал ставропольчанина, как и в первом случае, на 30 тысяч рублей, отмечается в жалобе.

И во время судебных заседаний в Шпаковском районном суде, и впоследствии в Ставропольском краевом суде Федоренко подчеркивал, что не имел намерения никого дискредитировать, а просто выражал свое личное мнение на важную общественную тему, говорится в жалобе.

"Действиями властей Российской Федерации нарушены права заявителя, предусмотренные Международным пактом о гражданских и политических правах, - права на свободное выражение мнения и на мирное собрание (статьи 19 и 21), запрет пропаганды войны (статья 20), запрет дискриминации (статьи 2 (1) и 26), - подчеркивается в жалобе. "В 2022 году власти массово наказывали граждан за их антивоенные взгляды. <Пацифистские лозунги>, с которыми граждане пытались выразить свое отношение к событиям на Украине, жестко пресекались властями", - говорится в жалобе.

Как сказал корреспонденту "Кавказского узла" сам Виталий Федоренко, запрет на личное мнение - это нарушение прав человека,. поэтому он и подал жалобу в КПЧ ООН. По его мнению, решения судов в России по его делам не были основаны на праве. "Очень неприятно уходить из суда, когда там говорят, что виновен, но не объясняют, почему", - добавил он. По словам Федоренко, правосудие в России демонстрирует избирательность - люди, облеченные властью, совершают преступления, в том числе в Ставропольском крае, но это остается незамеченным, в то время как простых граждан привлекают даже без правовых оснований. "Если есть возможность, нужно бороться, потому и подал", - заключил собеседник.

Федоренко также добавил, что продолжит пытаться добиться справедливости и в России и обжалует решения по своим делам в кассационный суд.

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