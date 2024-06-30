Убитый в ходе спецоперации боец похоронен в Цхинвале

30 июня 2024, 04:38

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В Южной Осетии похоронен местный житель Рустам Табуев, который поехал в зону проведения спецоперации на Украине добровольцем и был убит.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая в Цхинвале были похоронены Алан Алборов и Азамат Битиев, которые участвовали в спецоперации на Украине в качестве добровольцев.

В Цхинвале состоялись похороны Рустама Табуева, убитого в ходе специальной военной операции на Украине, пишет 28 июня государственное информационное агентство "Рес" со ссылкой на пресс-службу президента Южной Осетии Алана Гаглоева, который принял участие в похоронах вместе со спикером парламента Аланом Маргиевым, представителями силовых структур.

Табуев принимал участие в восьмидневной войне 20078 года, ушел в зону СВО в качестве добровольца. Указом главы Южной Осетии он награжден медалью "Защитнику Отечества". У него остались двое малолетних детей.

Табуев стал 19 жителей Южной Осетии, чью смерть в ходе спецоперации на Украине подтвердили республиканские власти.

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