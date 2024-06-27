27 июня 2024, 07:03

Трое бойцов со Ставрополья убиты на Украине

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Артур Шушанян, Дмитрий Гаврилин и Петр Марьяшов из Георгиевского района убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 422 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", на 21 июня представителями властей и силовиками официально были признаны убитыми на Украине не менее 419 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убиты военнослужащие Артур Шушанян, Дмитрий Гаврилин и Петр Марьяшов. В честь них, а также в честь других погибших бойцов, в станице Лысогорской Георгиевского района открыт мемориальный стенд, сообщил 11 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" местный отдел по работе с населением.

Таким образом, с начала военной операции на Украине представителями властей и силовиками официально признаны убитыми не менее 422 военнослужащих со Ставрополья.

Семьям убитых в специальной военной операции бойцов поддержку от государства не гарантируют ни памятники, ни госнаграды, ни выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории военнослужащих, убитых в зоне спецоперации на Украине.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два бойца из Элисты погибли в зоне военных действий", "Мобилизованный из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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