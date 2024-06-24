КТО в Махачкале. Скриншот видео ТГ-канала Shot t.me/shot_shot/68033

24 июня 2024, 23:10

Атака в Дагестане привлекла внимание к бойцовским клубам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Информация о принадлежности одного из убитых в Дагестане боевиков к школе Абдулманапа Нурмагомедова повлекла призывы к проверкам клубов ММА на предмет распространения экстремистской идеологии. Менеджер Хабиба заявил, что убитый лишь месяц занимался в зале несколько лет назад.

Как писал "Кавказский узел", в 18.00 мск 23 июня, в христианский праздник Дня Святой Троицы, в Дербенте произошло нападение боевиков на православный храм и синагогу, а в Махачкале - на пост ДПС. По данным Минздрава Дагестана, в результате нападения погибли 20 человек, 46 пострадали. Сенатор Сулейман Керимов предложил взять на себя расходы по восстановлению храма и синагоги в Дербенте, поврежденных в результате атак боевиков, сообщил депутат Хизри Абакаров.

Правительство Дагестана сегодня выделило 50 миллионов рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Нападение на церковь и синагоги в Дагестане".

Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов выразил сегодня соболезнования всем пострадавшим при нападении боевиков в Дагестане. "Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей - с кем они общаются и кто их окружение.
Воспитание душ важнее, чем воспитание тел", - написал он сегодня на своей странице в Instagram*.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев на своей странице в  Instagram* напомнил, что религия ислам запрещает насилие в отношении кого бы то ни было. "Не связывайте эти бесчеловечные выходки с прекрасной религией ислам", - заявил россиянин.

Политолог Сергей Марков счел высказывания Хабиба по теме атаки боевиков недостаточными. "Весь Дагестан ждёт от Хабиба Нурмагомедова мужского поступка: перестать вилять и прямо осудить теракт и заявить о полном сотрудничестве с властями России в предотвращении будущих терактов, в которых опять могут участвовать бойцы из клуба Хабиба Нурмагомедова", - написал он в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Mash сообщал, что один из убитых в Дагестане боевиков, Гаджимурад Кагиров, был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и членом бойцовского клуба Хабиба Eagles FC. Эту информацию опроверг менеджер Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов. "Называть его воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова неправильно. Это не соответствует действительности. В 2021 году он приходил в зал со своим старшим братом, проводил спарринги в течение месяца или около того. Все. Больше его в зале не видели", - привело его слова "Mатч ТВ".

Председатель Национального антитеррористического комитета Кирилл Кабанов призвал правоохранительные органы провести "тщательнейшие проверки правоохранительными органами и спецслужбами подпольных и не только клубов ММА на предмет распространения экстремистской идеологии, наличия связей с международными террористическими и экстремистскими организациями и источников их финансирования". "Параллельно должны быть проверены аккаунты этих бойцовских объединений в соцсетях (при их наличии). Неофициальные подпольные площадки подобного рода, существующие, прежде всего, для "тренировки" иностранных граждан, должны быть закрыты, несмотря на интересы и возможности "крыш", получающих с них дивиденды", - написал он в своем Telegram-канале.

Начальник управления спорта, туризма и работы с молодежью столицы Мурад Мирзагаджиев на совещании с директорами и сотрудниками муниципальных спортшкол заявил, что власти "не допустят, чтобы в наших спортзалах занимались такие люди", - сообщило сегодня управление спорта, туризма и работы с молодежью Махачкалы в своем Telegram-канале

В Дагестане проверят спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА, на предмет распространения там экстремистской идеологии, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации телеграм-канала, в ближайшее время сотрудники правоохранительных органов проведут проверки залов Дагестана, где занимаются смешанными единоборствами, в том числе и тех, где готовили спортсменов сотрудники клуба Хабиба Нурмагомедова Eagles ММА. Цель — выяснить, нет ли среди бойцов радикалов, а также участников так называемых спящих ячеек. При этом вопрос закрытия секций и бойцовских залов на территории республики не стоит.

Напомним, 23 июня американский Институт изучения войны заявил, что за нападениями стоит ячейка "Вилаят Кавказ"* – подразделение "Исламского государства"*. Источники, поддерживающие ИГ*, опубликовали заявление, в котором похвалили "братьев с Кавказа" за демонстрацию того, на что они способны. Эти источники не взяли на себя ответственность за само нападение, однако сообщение "убедительно свидетельствует" о том, что ответственность за нападение несет "Вилаят Кавказ", считают исследователи.

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* террористическая организация, запрещенная в России.

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Примечание:

"Перестрелки в Махачкале испугали горожан", "Меликов привел свои данные о числе погибших во время КТО", "Трехдневный траур объявлен в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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