Житель Северной Осетии добился компенсации от МВД за пытки

20 июня 2024, 06:00

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Сослан Дзидаханов, подвергшийся издевательствам со стороны силовика, требовал от МВД 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда, но суд в Северной Осетии уменьшил эту сумму до 200 тысяч рублей.

Решение по иску Дзидаханова Ардонский районный суд в Северной Осетии вынес 19 июня. Мужчина добивался компенсации за насилие и унизительные действия со стороны силовика, которым он подвергся в декабре 2020 года.

Сотрудник правоохранительных органов ранее был признан виновным в превышении должностных полномочий с угрозой и применением насилия к Дзидаханову, но свою вину не признал, сообщил правозащитный проект "Травмпункт" в своем Telegram-канале. Адвокаты проекта представляли в суде интересы потерпевшего.

Как установил суд, силовик с оскорблениями и угрозами вытащил Дзидаханова из машины в селе Коста, схватил его за шею и стал душить. Затем он приподнял мужчину и бросил его на землю, несколько раз ударил по голове и плюнул в лицо. Другие правоохранители, присутствовавшие на месте, не пытались остановить своего коллегу. Дзидаханов попытался снять силовика на видео, но тот снова приподнял его, бросил на землю и ударил по голове ногой. “Впоследствии сотрудники МВД просто уехали с места происшествия”, - говорится в сообщении правозащитного проекта.

Врачи зафиксировали у Сослана Дзидаханова ушиб тканей правого коленного сустава, левой половины грудной клетки и ссадины головы. В июле 2022 года Ардонский районный суд признал оперуполномоченного уголовного розыска виновным и приговорил его к четырем годам условно с запретом на работу в правоохранительных органах в течение двух лет. В октябре 2022 года Верховный суд Северной Осетии утвердил этот приговор.

Сослан Дзидаханов не согласен с уменьшенной суммой компенсации и намерен подать апелляцию на решение суда.

Кавказский узел" писал также, что в декабре 2023 года Верховный суд Ингушетии ужесточил приговор бывшему сотруднику силовой структуры Амирану Мержоеву, осужденному за избиение задержанного. Мержоев был приговорен к четырем годам условно, но апелляционная инстанция ужесточила наказание до двух лет колонии-поселения.

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