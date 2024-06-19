Обвиняемые в убийстве "Моторолы" осуждены на длительные сроки

19 июня 2024, 12:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Погорелов приговорен к пожизненному лишению свободы по делу об убийстве Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола", и покушении на первого главу ДНР. Трое других обвиняемых осуждены на сроки от 12 до 17 лет.

Как писал "Кавказский узел", гособвинитель попросил приговорить к длительным срокам лишения свободы четырех обвиняемых в убийстве Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола", и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Александру Погорелову прокурор запросил пожизненный срок, Василию Чурилову - 29 лет колонии, Артему Ене - 28 лет, Александру Тимошенко - 24 года.

Южный окружной военный суд сегодня приговорил Александра Погорелова к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Артем Ена приговорен к 17 годам колонии строгого режима, Василий Чурилов – к 13 годам, Александр Тимошенко – к 12 годам, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Арсен Павлов, известный под позывным "Моторола", погиб при взрыве в Донецке 17 октября 2016 года. Следствие считает, что Александр Погорелов состоял в агентурной сети Службы безопасности Украины, а Тимошенко помогал ему. Оба согласились убить Павлова и привлекли к этому Чурилова и Ену. Также следствие считает, что Погорелов в августе 2017 года установил взрывчатку в ресторане, намереваясь убить Александра Захарченко. Взрыв удалось предотвратить.

В последнем слове Погорелов заявил, что в сотрудничестве с СБУ и покушении на Захарченко он признался под пытками. Чурилов заявил, что представитель украинских спецслужб "одурачил его". Ена и Тимошенко отказались признать вину.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.