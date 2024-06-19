Обвинение запросило пожизненный срок для одного из обвиняемых в убийстве "Моторолы"

19 июня 2024, 06:58

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На заседании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону по делу об убийстве Арсена Павлова, известного также под позывным "Моторола", обвинение запросило пожизненный срок для одного из фигурантов Александра Погорелова. Еще троих фигурантов гособвинитель запросил осудить на сроки от 24 до 29 лет.

Как писал "Кавказский узел", участник контртеррористических операций в Чечне, полевой командир подразделения Арсен Павлов, известный также под позывным "Моторола", погиб при взрыве в Донецке 17 октября 2016 года.

В Южном окружной военном суде в Ростове-на-Дону завершается рассмотрение дела четверых обвиняемых в убийстве Арсена Павлова, известного под позывным "Моторола". Фигуранты дела также обвиняются в покушении на первого главы ДНР Александра Захарченко, пишет 18 июня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу суда.

Гособвинение запросило Александру Погорелову пожизненный срок, Василию Чурилову - 29 лет, Артему Ене - 28 лет, Александру Тимошенко - 24 года колонии строгого режима.

Следствие считает, что с июля 2014 года Погорелов состоял в агентурной сети сотрудников Службу безопасности Украины (СБУ) и сообщал о расположении военной техники Народного ополчения ДНР. Ему помогал в этом Тимошенко. В начале июня 2016 года оба согласились убить Павлова и привлекли к этому Чурилова, который собирал информацию о передвижении жертвы. В октябре 2016 года Погорелов с сообщником установили самодельное взрывное устройство на крыше лифта. Кроме Павлова при взрыве погиб Евгений Гадлия.

Также следствие считает, что Погорелов помогал устроит покушение на начальника штаба одной из войсковых частей ВС ДНР А. Выдрина, а в августе 2017 года он поместил взрывчатку в туалете ресторана "Пушкин", намереваясь убить главы ДНР Александра Захарченко. Взрыв удалось предотвратить.

В последнем слове Погорелов заявил, что в сотрудничестве с СБУ и покушении на Захарченко он признался под пытками, которые подтвердила судебно-медицинская экспертиза, пишет 1rnd.ru.

Чурилов в последнем слове заявил, что представитель украинских спецслужб одурачил его, и попросил учесть его признательные показания и возраст при вынесении приговора. Ена и Тимошенко просто отказались признать вину.

Вынесение приговора запланировано на сегодня, 19 июня.

"Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Эхо Украины" на Кавказе, в которой представлены материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа.

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