Мать рассказала о состоянии здоровья избитого силовиками краснодарца Манченко

19 июня 2024, 03:09

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Инвалид Евгений Манченко после избиения силовиками получил серьезную травму ноги, из-за чего не может нормально ходить, сообщила его мать Снежана Манченко. На Кубани с подобными случаями, когда дело перекидывается из суда в суд, юристы "Команды против пыток"* сталкиваются впервые.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля 2023 года Краснодарский краевой суд оправдал бывших сотрудников патрульно-постовой службы Владимира Татаркова и Вячеслава Зябкина по делу об избиении краснодарца Евгения Манченко. Оба силовика получили право на реабилитацию за "незаконное уголовное преследование". 7 декабря Кассационный суд в Краснодаре отменил оправдательный приговор двум бывшим полицейским и вернул на пересмотр дело об избиении инвалида Евгения Манченко. 14 июня Кассационный суд в третий раз вернул в Краснодарский краевой суд дело об избиении.

В марте 2019 года Евгений Манченко пытался перелезть через забор во двор своего дома, так как потерял ключи. В этот момент к нему подбежали полицейские, начали стаскивать его с забора и ударили дубинкой по ноге. Когда Евгений упал на землю, сотрудники продолжили его избивать, рассказала мать потерпевшего, отметив, что ее 23-летний сын - инвалид с особенностями развития. Когда родители вышли из дома на шум, молодой человек уже сидел в машине силовиков в наручниках. После госпитализации врач диагностировал у Манченко перелом ноги. Травмы, полученные им, были оценены судмедэкспертом как тяжкий вред здоровью. В апреле 2019 года, когда следователь возбудил уголовное дело, оба сотрудника ППС были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Дело было передано в суд в июне 2020 года.

Силовики и их адвокаты пытаются сейчас представить все дело так, будто Евгений Манченко в марте 2019 года сам виноват, что попытался убежать, упал и сломал себе берцовую кость, рассказала 18 июня корреспонденту "Кавказского узла" мать потерпевшего Снежана Манченко.

Она рассказала, что в результате избиения сын получил неизлечимую травму, которая всю последующую жизнь будет отражаться на качестве его жизни. Из-за вставленного внутри кости штифта нога не может больше сгибаться и очень болит, особенно после хождения. В результате молодой парень из-за преимущественно лежачего образа жизни набрал большой вес, что отражается на жизненных функциях молодого человека.

По ее словам, в первом приговоре суда от 14 июня 2019 года свидетельские показания дал врач-психиатр, который заявил, что диагноз Манченко не позволяет фантазировать, в связи с чем показания, данные им, следует считать правдивыми и точными. На суде Евгений заявил, что сидел на заборе в тот момент, когда силовики стащили его на землю и избили.

Силовики, в свою очередь, утверждают, что у них была ориентировка на вора-домушника, похожего на Манченко. По их словам, он сам упал с забора и сломал ногу, а наручники они ему надели, чтобы он не поранился, так как он размахивал руками, а изо рта у него шла пена.

«Сын не лишен дееспособности. Он полностью себя обслуживает, даже работает, помогает по хозяйству. Такие люди, как он, адаптированы к жизни в обществе. Он ходил в специальную школу, где детям, таким как Евгений, прививают навыки вести самостоятельную жизнь, потому что родители не вечные. Он получил образование. И профессию. Может плотничать. [...] Евгений понимает все, что ему говорят. Он объясняет и может объясниться, если к нему обращаешься. Он отвечает на вопросы. Иногда говорит суперумные вещи, до которых обычному человеку сложно додуматься. Евгений легко ориентируется в городе. Он может позвонить куда необходимо, сходить в магазин, заказать такси. То есть все основные функции при нем. Он самостоятельный человек, но живем мы все вместе», - рассказала Манченко.

С момента инцидента прошло уже пять лет, но Манченко хорошо помнит события того дня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист правозащитного проекта "Команда против пыток"*.

Маловероятно, что процесс растянется еще на долгие годы.

Что касается срока давности по статье обвинения, то, по его словам, он составляет 10 лет. "Чисто теоретически возможность уйти от ответственности «из-за затяжки времени» есть, но это чисто теоретически. Маловероятно, что процесс растянется еще на долгие годы без логического завершения в чью-либо пользу в ближайшее время", - добавил он.

По словам юриста, им известно, что «приказом УМВД России по г. Краснодару фигуранты уголовного дела все же отстранены от выполнения служебных обязанностей, однако продолжают находиться в числе сотрудников полиции; простыми словами - они «выведены за штат».

Комментируя решение кассационного суда, юрист отметил, что "нельзя утверждать, что именно проведение повторной экспертизы кассационная инстанция сочла неправомерным". "Кассационного определения от 11 июня еще нет у нас в распоряжении, какие доводы привела инстанция - неизвестно. Мог быть признан возврат дела прокурору по этому основанию неправомерным, так как у апелляционной инстанции есть возможность и самостоятельно экспертизу назначить без затягивания сроков. А может быть кассация признала неправомерным возврат прокурору по той причине, что ранее кассационная инстанция уже давала оценку проведенным экспертизам. Пока тут только можно предполагать до момента получения копии решения. Защита обвиняемых заявляет сейчас, что перелом получен в результате падения Манченко Е.В. с забора без какого-либо участия при этом сотрудников полиции», - отметил он.

Юрист рассказал, что обвиняемые меняли свои показания. Первоначально они говорили, что увидели Манченко, висящим на заборе вниз головой, затем стали утверждать, что он держался за верхнюю часть калитки, а его нога застряла в проеме. В ходе допроса в качестве подозреваемого один из силовиков указал, что Манченко не испытывал физическое боли и повреждений на его теле не было. Когда его допрашивали уже в качестве обвиняемого, он утверждал, что Манченко испытывал физическую боль от ударов. Кроме того, силовики заявляли, что Манченко, увидев патрульную машину, пытался скрыться и стал убегать, хотя на самом деле он просто перешел на другую сторону дороги.

"В ходе рассмотрения уголовного дела в Прикубанском районном суде у сотрудников полиции уже была сформированная версия, которую можно прочитать в приговоре", - отметил юрист.

Он также констатировал, что юристы "Команды против пыток"* впервые сталкиваются в своей практике в Краснодарском крае, что дело постоянно "перекидывается" из районного суда в апелляцию, затем в кассацию, затем обратно. «Такие случаи в нашей практике и в остальных регионах очень редки», - добавил он.

Юрист также отметил, что обвиняемые настаивают на своей невиновности. «Позиция "Команды" на протяжении всего хода дела была и остается последовательной. Мы считаем, что сотрудники полиции должны понести справедливое наказание, установленное для них приговором Прикубанского районного суда г. Краснодара. Вынесенный Прикубанским районным судом приговор устраивает потерпевшую сторону, а значит и нас», - сказал он.

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