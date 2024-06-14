14 человек спасены во время шторма в Дагестане

14 июня 2024, 00:07

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Спасатели и полицейские вывели из моря 14 человек, когда в Махачкале резко испортилась погода, но число людей, находившихся в воде во время шторма, неизвестно, сообщила глава пресс-служба полиции Дагестана. Мэрия Махачкалы отчиталась о ликвидации подтоплений и расчистке улиц от поваленных деревьев.

Ураган налетел сегодня на побережье Махачкалы и Каспийска. Все наряды полиции в Махачкале были направлены на городской пляж для помощи в спасении людей, оказавшихся в воде из-за резкого ухудшения погоды, сообщила пресс-служба дагестанского МВД.. "Число людей, оказавшихся в море к моменту начала шторма, неизвестно", - говорится в сообщении.

Глава пресс-служба МВД Дагестана Гаяна Гариева сообщила в своем Telegram-канале, что 14 человек удалось спасти. "Число людей, оказавшихся в море к моменту начала шторма, не известно", - написала она. Также глава-пресс-службы опубликовала видео, на котором люди на руках несут одного из пострадавших к машине полиции.

Аэропорт Махачкалы из-за сильного ливня перенес ряд рейсов, сообщил сегодня генеральный директор аэропорта Саид Рамазанов. "Все задержанные рейсы благополучно вылетели, аэропорт работает в штатном режиме", - привел его слова "интерфакс".

Крыша терминала аэропорта Махачкалы протекла из-за начавшегося сильного ветра и дождя, сообщило сегодня ТАСС.

В Махачкале зафиксированы подтопления, коммунальщики устраняют последствия прошедшего ливня, сообщила мэрия Махачкалы в совем Telegram-канале

"Большое количество заявок поступает от горожан в МБУ "Благоустройство г.Махачкалы" на упавшие в результате сильного ветра и осадков деревьев. Специалисты спиливают и вывозят упавшие деревья, аварийно-ремонтная служба оказывает содействие Махачкалинским городским электрическим сетям", - говорится в сообщении от 13 июня.

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