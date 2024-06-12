Объявлен сбор средств для оплаты защиты Бориса Гончаренко

12 июня 2024, 01:00

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Активисты объявили сбор денег на оплату услуг адвоката Бориса Гончаренко, обвиняемого по делу о поджоге военкомата в Горячем Ключе. Всего планируется собрать 315 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", на заседании 19 марта Борис Гончаренко признался, что изготовил зажигательную смесь для второго обвиняемого Богдана Абдурахманова. 19 апреля Абдурахманов подтвердил показания Гончаренко, заявив, что готов был осуществить замысел в одиночку. На заседании 28 мая Абдурахманов заявил, что не давал показаний, которые ранее озвучивались, а их написал следователь. По словам адвоката Феликса Вертегеля, защищающего интересы Гончаренко, отказ Абдурахманова от показаний, данных на следствии, ставит под вопрос квалификацию дела.

Проект "Зона солидарности" объявил о сборе денег для оплаты работы адвоката Бориса Гончаренко. Сбор денег идет на платформе взаимопомощи "Заодно", пишет 11 июня телеграм-канал "Активатика".

На оплату работы адвоката планируется собрать 315 тысяч рублей. По данным на 01.00 мск сегодня, 12 июня, уже собрано 2450 рублей.

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